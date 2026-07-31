El Pleno del Ayuntamiento de Segovia aprueba más de 80.000 euros para equipaciones de Policía Local y Bomberos

El pleno de Segovia aprueba 80.024 euros para equipaciones de Policía Local y Bomberos, y expresa la solidaridad con Venezuela, tras los terremotos - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sesión plenaria correspondiente al mes de julio del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado una modificación presupuestaria, mediante crédito extraordinario, por importe de 80.024,86 euros, destinada a reforzar distintos equipamientos de Policía Local y Bomberos, y ha dado luz verde a una declaración institucional de apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano tras los terremotos de junio.

Entre las decisiones adoptadas destaca la aprobación de la modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario, por importe de 80.024,86 euros, destinada a adquirir un software especializado para la investigación de accidentes de tráfico por parte del equipo de atestados de la Policía Local; también para habilitar una nueva estancia para la extracción de humos en el parque del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, y para aumentar la dotación destinada al gasto corriente de la Policía Local para el mantenimiento de sus vehículos.

La modificación ha contado con el respaldo de los concejales del Partido Popular y la abstención del resto de los grupos y el Pleno también ha aprobado por unanimidad el incremento de la aplicación nominativa destinada a las asociaciones de vecinos de Santa Teresa-Puente de Hierro y de Santa Eulalia.

Con este acuerdo se ha subsanado un error en el procedimiento que había impedido hacer efectivo un compromiso que ya había sido aprobado por la corporación en la sesión plenaria del pasado mes de mayo.

La sesión ha dado visto bueno a otros dictámenes de relevancia administrativa, como la denegación de la compatibilidad solicitada por una empleada municipal para desempeñar otra actividad, en cumplimiento de la normativa vigente; la aprobación de la compatibilidad del cargo con dedicación de la portavoz del Grupo Socialista, Clara Martín, para el ejercicio de una actividad por cuenta propia; el reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente a ejercicios cerrados, y la resolución de una discrepancia que permitirá abonar una factura derivada de la reparación urgente de un cuadro eléctrico.

El punto de mayor carga simbólica ha sido la aprobación de la declaración institucional de apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano, promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio, una catástrofe que ha provocado una grave emergencia humanitaria con miles de víctimas mortales, heridos y personas afectadas.

A través de este acuerdo, el Ayuntamiento de Segovia ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha expresado su respaldo tanto a la población damnificada como a la comunidad venezolana residente en España, vinculada a esta tragedia por los lazos históricos, culturales y humanos que unen a ambos países.

Con la aprobación de esta declaración, el Consistorio ha reafirmado su compromiso con la cooperación internacional, ha reconocido la labor de los equipos de emergencia, el personal sanitario y las organizaciones humanitarias desplegadas sobre el terreno, y se ha adherido al llamamiento de la FEMP para impulsar iniciativas de apoyo a las personas afectadas.

Tras la parte resolutiva, el Pleno ha debatido las mociones presentadas por los distintos grupos políticos.

También han salido adelante las propuestas para impulsar la cultura popular y el folclore castellano, defendida por Podemos, y la que solicita a ADIF la reparación de la cubierta de la antigua estación de ferrocarril de Segovia y la cesión de espacios en desuso, presentada por Izquierda Unida.

No han contado con el respaldo plenario la moción sobre la recuperación de las sesiones del cine de verano, del grupo municipal VOX, ni la relativa a la tasa de recogida, transporte y tratamiento de residuos, presentada por el Partido Socialista, que planteaba una rebaja del 20 por ciento del recibo, y de bonificaciones para los hogares con menor capacidad económica, que ha tenido el apoyo de la concejal de Ciudadanos, aunque esa suma sigue siendo minoría.

Al margen del desarrollo de la sesión, Ciudadanos ha expuesto que el pleno de julio se ha limitado a debatir las iniciativas impulsadas por la oposición, con una "clara falta de gestión del equipo de gobierno".

La portavoz de Cs, Noemí Otero, ha señalado que el Consistorio arrastra "un problema estructural de política fiscal" y ha reprochado al equipo de gobierno que incumpla el compromiso de convocar una Mesa de Tasas permanente, cuya última reunión se celebró en febrero de 2024, antes de la elaboración de las ordenanzas fiscales de 2027.