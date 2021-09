Pleno-Cs augura un voto mayoritario a la PNL conjunta sobre sanidad porque marca una hoja de ruta que se puede conseguir

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Ciudadanos, David Castaño, ha augurado un "voto mayoritario" a la PNL conjunta que defenderán PP y Cs en el próximo pleno de las Cortes para reformar la atención sanitaria en la Comunidad y que, entre otros puntos, garantiza la asistencia presencial médica y de enfermería "en todos los centros de salud y consultorios locales de la red", si bien la viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, no ha avanzado el sentido de voto de su partido, a expensas de leer con calma y detalle el contenido de los doce puntos de la propuesta de resolución.

"Es una hoja de ruta que podemos aprobar y que podemos conseguir en los dos años que quedan de Legislatura", ha aseverado David Castaño en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces para ordenar el próximo pleno de las Cortes que volverá a tener la sanidad como principal punto de debate, máxime después de que en la anterior sesión el PP respaldase una PNL del PSOE para poner fin a la reestructuración de la atención sanitaria en Castilla y León, cartera que gestiona Cs que se abstuvo.

Según han recordado tanto Castaño como su homólogo en el Grupo Popular, Raúl de la Hoz, en aquella sesión se comprometieron a llevar al siguiente pleno una PNL conjunta para dar forma a la enmienda, también conjunta, que defendieron los naranjas en el debate de la PNL del PSOE y que no fue admita entonces por los proponentes de la iniciativa.

Castaño ha hecho un llamamiento concreto a los grupos para que abandonen "el ruido" de las últimas semanas y se centren "en lo urgente y en lo importante", en referencia expresa a la necesidad de avanzar en la mejora de la atención rural que, según ha admitido, es la que más ha perdido en los últimos años "como consecuencia de la despoblación, de la dispersión y del envejecimiento".

Por su parte, Raúl de la Hoz ha vuelto a acusar al Partido Socialista de querer "hacer ruído" en un intento de "sacar ventaja política" de los problemas y de las tensiones que vive el sistema sanitario de Castilla y León como consecuencia, a su juicio, de la falta de profesionales generaliza que sufre todo el país.

"No caben actuaciones en solitario, hay que seguir avanzando sin condiciones y sin excusas", ha retado De la Hoz que ha vuelto a tender la mano del PP a todos y, especialmente al PSOE que lidera Luis Tudanca a quien ha afeado que no haya respondido aún a la propuesta de reunión con la consejera, Verónica Casado, con "excusas de mal pagador". El 'popular' ha advertido asimismo de que no van a permitir "la demagogia" ni el uso de palabras para construir un relato de la realidad que favorezca otros intereses.

La viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, ha respondido por su parte que la "condición 'sine qua non'" de los socialistas para acudir a esa reunión pasa la "retirada formal" del Plan Aliste "y de sus derivados", como el implantado en Segovia; por la apertura de todos los consultorios locales con la frecuencia previa a la pandemia y por la "plena presencialidad de la sanidad".

"Es bien sencillo", ha sentenciado Barcones que ha tirado de ironía para asegurar que ha sido "enternecedor" ver darse la mano a PP y Ciudadanos con esta PNL conjunta después de evidenciar sus diferencias en la votación de la iniciativa socialista lo que derivó en un comportamiento propio de "Pimpinela" y en una serie de "jueguecitos" mientras los consultorios "siguen sin abrir, que es lo verdaderamente importante".

"Coincidimos en la necesidad de reforzar nuestro sistema de Atención Primaria en el medio rural y estamos absolutamente convencidos de que ello podrá llevarse afecto única y exclusivamente a través de la participación, no sólo de los partidos políticos, sino también de los ayuntamientos y de las diputaciones y de los profesionales", ha manifestado por su parte el portavoz de los 'populares' en un nuevo llamamiento a todas las partes implicadas a seguir avanzando a través de un diálogo "que ha comenzado ya", ha significado, y sobre la base del consenso.