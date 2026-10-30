El Pleno de Cuéllar aprueba de forma inicial la modificación que paraliza dos años las macroplantas de biogás. - AYUNTAMIENTO DE CUÉLLAR

CUÉLLAR (SEGOVIA), 30 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Cuéllar (Segovia) correspondiente al mes de octubre ha aprobado la modificación de las Normas Urbanísticas Municipales para regular la implantación de plantas de biogás y biometano en el municipio, que impedirá la implantación de estas empresas en los próximos 2 años.

Según fuentes de IU Cuéllar, esta reivindicación se llevaba pidiendo junto a la Plataforma Cuéllar Stop Biogas desde hace un año. IU ha recordado que desde un inicio el Partido Popular de la localidad se mostró favorable a la instalación de plantas de esta actividad, mientras ha destacado el que definen como 'cambio de postura del PSOE', pues según la versión de IU Cuéllar, en mayo de 2026 los socialistas votaron en contra de la moción que pedía cambiar las normas, mientras que en este pleno de octubre las han convertido en el centro de la estrategia municipal.

El rechazo político y vecinal a estas plantas de biogás se remonta a octubre de 2025, antes de que naciera la Plataforma, cuando desde IU se redactaron alegaciones contra los dos primeros proyectos solicitados, y el partido presentó estas alegaciones a los vecinos, recogiendo entonces 400 firmas. La formación ha indicado que ya entonces solicitó al Ayuntamiento que 'fuera más allá de sus propias alegaciones y estudiara todas las vías posibles para frenar este tipo de instalaciones'.

Tras el nacimiento de la Plataforma Cuéllar Stop Biogás, el pleno recibió la primera moción para modificar las normas urbanísticas en mayo de 2026. En aquel pleno, PSOE y PP se pronunciaron en contra. Un mes después, en el pleno de junio, se expuso la propuesta de que el cambio normativo tuviera como objetivo que no se instalara ninguna macroplanta.

Ahora, en el pleno de octubre, la modificación recoje buena parte de las medidas que se planteaban en las alegaciones iniciales de un año atrás, cuando se expuso públicamente el temor a que Cuéllar pueda conertirse en 'un importador de residuos de todo el país'.

Para evitar esta situación, la nueva norma exige que el 90 por ciento de los residuos proceda de un radio de 15 kilómetros. Además, el texto incorpora las distancias mínimas de las plantas a los núcleos de población y medidas relativas al tráfico de camiones, los olores y la protección del acuífero.

La aprobación del acuerdo supone la paralización provisional durante dos años de los proyectos de macroplantas de biogás en la mayor parte del término municipal, tal y como recogen las normas aprobadas.