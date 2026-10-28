El pleno de la Diputación de León moviliza 17,3 millones de euros en beneficio del medio rural de la provincia

Pleno de la Diputación de León celebrado este miércoles. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado en el pleno celebrado este miércoles, que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo, diferentes iniciativas y planes que movilizan un total de 17,3 millones de euros en beneficio del medio rural de la provincia.

Los diferentes asuntos del orden del día han contado con el voto favorable de todos los grupos políticos y entre las iniciativas que han recibido luz verde figura el Plan para la Modernización, Adecuación, Mejora o Ampliación de Polígonos Industriales 2026-2027, con una dotación de seis millones de euros.

Esta convocatoria contempla la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a los ayuntamientos de la provincia de León de menos de 20.000 habitantes para actuaciones en las infraestructuras de los polígonos industriales de titularidad y gestión municipal. Las ayudas podrán alcanzar el 90 por ciento del presupuesto de la actuación, con un máximo de 200.000 euros por municipio y polígono industrial.

Asimismo, el pleno ha aprobado el nuevo Fondo de Concertación de la Diputación de León para 2026, dotado con cinco millones de euros. Se trata de un fondo especial de ayudas directas para los ayuntamientos de la provincia con menos de 20.000 habitantes, concebido como una transferencia incondicionada y no finalista para contribuir a financiar globalmente las actividades municipales y la prestación de servicios.

El reparto se realizará entre 208 municipios, mediante una cuantía fija de 10.000 euros por municipio y otra variable de 15 euros por habitante, con un límite máximo de 75.000 euros por ayuntamiento, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

SUBVENCIONES PARA DOCE AYUNTAMIENTOS

Del mismo modo, ha recibido el visto bueno la primera fase del Plan Provincial de Cooperación Municipal 2026-2027, por un importe de 3,5 millones de euros. Esta primera fase contempla subvenciones para doce ayuntamientos de la provincia: Almanza, Carracedelo, Cea, Fuentes de Carbajal, Mansilla Mayor, La Pola de Gordón, La Robla, Vega de Infanzones, Vegacervera, Vegaquemada, Villabraz y Villaquejida.

Durante la sesión también se ha dado cuenta de todos los proyectos aprobados con cargo al Fondo de Cohesión Territorial por un importe de 1,4 millones de euros.

Por otra parte, se ha aprobado el Plan de Emprendedores 2026, dotado con 950.000 euros. Esta convocatoria, cofinanciada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del convenio de colaboración que desarrolla el Centro de Innovación Territorial León Sostenible (CIT León Sostenible), contempla ayudas para personas que hayan iniciado un proyecto empresarial y se hayan dado de alta en el IAE entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de diciembre de 2026.

La subvención será del 90 por ciento de la cuota que el emprendedor pague como consecuencia del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

545.000 EUROS PARA EL SECTOR AGRARIO

Finalmente, ha salido adelante una subvención de 545.000 euros a empresas del sector agrario para financiar actividades de mejora de las condiciones de seguridad y salud en los centros y lugares de trabajo ubicados en municipios de menos de 2.000 habitantes de la provincia.

Esta convocatoria permitirá financiar actuaciones como la adquisición o adaptación de maquinaria, el acondicionamiento de naves de producción agropecuaria, la mejora de los lugares de almacenamiento y de los accesos a las instalaciones, así como la adquisición e instalación de desfibriladores portátiles semiautomáticos y la formación para su uso. La ayuda podrá alcanzar el 85 por ciento del presupuesto presentado, con un máximo de 30.000 euros por beneficiario.