El Pleno de la Diputación de Salamanca insta al Gobierno a asumir responsabilidades políticas y convocar elecciones

SALAMANCA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Salamanca ha aprobado con los votos favorables del PP y Vox y en contra del PSOE la proposición presentada por los 'populares' de instar al Gobierno de España a asumir sus responsabilidades políticas y convocar de manera inmediata elecciones generales.

Así lo ha defendido la portavoz popular en la institución provincial, Pilar Sánchez, quien ha justificado esta iniciativa por la "situación institucional insostenible" que atraviesa el país y que afecta "directamente a los municipios salmantinos".

Pilar Sánchez ha vinculado la situación política nacional con las necesidades de los ayuntamientos salmantinos y ha señalado que "los alcaldes y los concejales de la provincia necesitan certezas para planificar y para poder gobernar y no un Ejecutivo paralizado por su debilidad política".

A su juicio, la falta de presupuestos estatales supone "menos capacidad de planificación, menos seguridad para desarrollar proyectos y más incertidumbre para los vecinos".

Además, ha añadido que "ninguna culpa se borra buscando culpables en otra parte", al contestar al diputado socialista Luis Rodríguez, que ha asegurado que hay "muchos más problemas" en la provincia a los que dirigir su tiempo.

Rodríguez ha añadido, al comenzar su alocución, que le indigna "cualquier situación de corrupción en cualquier partido", pero ha recordado que lo votado en el Pleno de la Diputación de Salamanca "no tiene ninguna trascendencia" en el ámbito nacional. "Ésta es la versión charra del que pueda hacer, que haga", ha dicho.

"Hay pueblos con suspensión de consultas de atención primaria y no hacemos nada, que pierden transporte de proximidad, que tienen carreteras provinciales en mal estado, pueblos temblando ante un verano peor que el último según dicen los bomberos, problemas de vivienda...", ha señalado el diputado socialista, quien considera que son problemas que hay tratar en la institución provincial y no el votado este viernes.

Por su parte, el diputado de Vox, Celestino del Teso, ha votado a favor de la propuesta y ha señalado que "la legitimidad de un Gobierno deriva también de su capacidad para gobernar y mantener la confianza de los ciudadanos", hecho que ha afirmado "ya no tiene" el actual Gobierno dirigido por Pedro Sánchez.