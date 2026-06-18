El Pleno de la Diputación de Segovia pide al Gobierno central una solucion definitiva a la presa de El Tejo

Pleno de la Diputación de Segovia celebrado este jueves. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Segovia ha sacado adelante, con el voto en contra del PSOE y del diputado no adscrito, que se ha tenido que ausentar, la moción presentada por el Grupo del PP para exigir al Gobierno central "una solución urgente y definitiva" a la situación de la presa de El Tejo, que abastece al municipio de El Espinar, y que se vació el pasado año.

El diputado y alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, ha hecho un repaso histórico de la presa de El Tejo y se ha referido a la última notificación recibida de la CHD que hace al Ayuntamiento "titular de la infraestructura y hasta de la videovigilancia", a lo que ha añadido que este viernes e van a retirar las bombas eléctricas que permiten el abastecemiento desde Puente Alta y durante todo el verano, casi 91.000 personas van a sufrir estas decisiones".

Por ello, Figuerero ha pedido a la CHD "un poco de cordura" y que se ponga "de parte de los vecinos" de El Espinar.

AL respecto, Ana Peñalosa, de IU, ha defendido el derecho de "los ayuntamientos afectados y la ciudadanía a conocer toda la información" sobre la situación de esta presa, ya que, según sus propias palabras "no se está produciendo" ya que, a la pregunta que su formación realizó al respecto en el Congreso de los Diputados, la respuesta del Ministerio fue remitirse a un informe de la CHD al que no tiene "acceso".

Por su parte, desde Vox, Pedro Varela ha manifestado su desconfianzad el PSOE cuando se dedica a defender "una política de destrucción de infraestructuras hídricas".

Desde el PSOE, Daniel Bravo ha presentado y defendido una serie de enmiendas "que buscab mejorar la moción orginal" y que apela a la "cooperación de la Junta y entre las administraciones", pero que han sido rechazadas por el PP, que ha señalado como culpable de la situación a la presidenta de la CHD "nombrada por Pedro Sánchez".

Ante esto, Daniel Bravo ha acusado al PP de bucar "la confrontación política" ante lo que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, le ha acusado de "querer blanquear a la CHD que es quien ha creado el problema para más de 90.000 personas" al tiempo que ha aseverado que el "socialismo va a poner en riesgo el abastecimiento de agua" en los pueblos de la provincia.

Desde el PSOE se ha presentado una moción sobre el acceso a la vivienda y medidas para ello desde la Diputación y la Junta, aunque esta iniciativa ha sido calificada por el resto de grupos de "totum revolutum" y sólo ha contado con el apoyo por la diputada de Izquierda Unida, mientras que el resto de grupos y los diputados no adscritos (que han presentado sendas enmiendas que no han sido aceptadas) han votado en contra.

El grupo de Vox ha defendido una propuesta en apoyo a la Guardia Civil y en la que pide un refuerzo de medios, protección y operatividad "frente a la criminalidad organizada y el narcotráfico", pero no ha salido adelante.

Por otro lado, el Pleno de este mes ha dado luz verde a una modificación presupuestaria de 1,13 millones de euros que incluye casi 772.000 euros para obras en diferentes pueblos de la provincia, así como 300.000 euros para dos nuevos vehículos del Servicio de Bomberos, entre otros asuntos. Todos los diputados han votado a favor, excepto los dos del grupo mixto (Vox e IU) que se han abstenido.