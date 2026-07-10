El Pleno de la Diputación de Soria aprueba la Cuenta General del Presupuesto para el ejercicio 2025

Pleno ordinario celebrado este viernes en la Diputación de Soria - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario de la Diputación de Soria del mes de julio celebrado en la mañana de este viernes ha aprobado por unanimidad la Cuenta General del Presupuesto de la Institución Provincial correspondiente al ejercicio 2025.

El Pleno de la institución provincial se ha iniciado con un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas del grave incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos.

En la sesión plenaria se ha informado de la Cuenta General de la Diputación Provincial de Soria correspondiente al ejercicio 2025, integrada por las Cuentas de la propia Entidad, junto con su documentación complementaria.

La Cuenta General pone de manifiesto la gestión realizada durante el citado periodo de tiempo, de su situación financiera, de los resultados obtenidos y de la ejecución de su presupuesto.

Asimismo, ha permanecido expuesta al público a efectos de reclamaciones durante el plazo de quince días, previa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P) sin que durante el citado plazo se hayan producido reclamaciones contra la misma, por lo que se remite al Pleno de la Corporación para su aprobación.

Los grupos políticos se han mostrado de acuerdo en que, como se había debatido ya la liquidación, no se debatía este viernes la Cuenta General.

NUEVA DIPUTADA

El Pleno también ha dado cuenta del escrito del Grupo Socialista sobre la adscripción de la diputada Carolina Romero Molina, quien sustituyó al actual secretario general del PSOE, Carlos Martínez, en seis comisiones.

Concretamente se incluye a la diputada socialista en las comisiones de Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio; Reto Demográfico y Fondos Europeos; Planes Provinciales; Obras Públicas e Infraestructuras; Servicios Sociales e Igualdad, y Vigilancia de la Contratación.