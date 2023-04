Igea ve al Gobierno de CyL "una señal de advertencia" para España

VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha considerado que el Gobierno de Castilla y León es "un peligro" y ha añadido que el Ejecutivo formado por PP y Vox es "sobre todo una señal de advertencia para este país".

"Estas son las políticas que tendrá el Partido Popular y Vox si esa mayoría llega a gobernar nuestro país. Son ustedes un peligro para el futuro de este país", ha sentenciado Igea que, en su pregunta de control al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, sobre el Green Deal ha aprovechado la ocasión para cargar contra las "excentricidades" del vicepresidente, Juan García-Gallardo, de Vox, por su "negacionismo climático" a los menores y sus explicaciones sobre el CO2.

Igea ha ironizado sobre que García-Gallardo, que no es un experto en organizar conciertos, vaya a Europa a decir que no se necesitan zonas de bajas emisiones y sí de alta natalidad. "Si fuera sólo al Colegio San Agustín, ni tan mal. Pero es que va Europa a representarnos a todos, a decir que no necesitamos zonas de bajas emisiones. No sé si es una propuesta personal o colectiva de la natalidad", ha bromeado.

El procurador de Ciudadanos ha recordado que el calentamiento global es "una realidad" y ha reprochado al PP, incluido "el consejero que aspira a concejal de Valladolid --Jesús Julio Carnero--, que en el último pleno votase en contra del límite 2035 para los motores gasolina y diésel y sólo se preocupe de proponer eliminar las zonas de bajas emisiones o reducirlas a límites.

En su cara a cara con Igea ha lamentado que Castilla y León ya ha tenido bastante "con una transición imprudente y precipitada" en el cierre de las térmicas y de las minas y ha advertido de que no se puede actuar de la misma manera con la automoción "porque son muchos empleos los que están en juego, no sólo en Valladolid sino en toda la Comunidad de Castilla y León".

En este punto, ha instado al Gobierno de España a liderar "una transición justa y ordenada en el sector de la automoción" y ha ironizado sobre que los gobiernos de Alemania y de Italia "defiendan más la automoción de Castilla y León que el señor Sánchez" o que el propio Igea.

"No se preocupe, nosotros seguiremos trabajando y esperamos contar con todos los votos de su grupo político cuando sigamos insistiendo en la necesidad de apostar por una transición en la automoción justa y ordenada", ha concluido.

Alfonso Fernández Mañueco ha recordado por su parte que el Green Deal se aprobó en el año 2020 y ha asegurado que Castilla y León empezó a aplicar las medidas y las políticas que encajan en esa línea "mucho antes" por lo que es "una de las comunidades más avanzadas".