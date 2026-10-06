PSOE cifra en 110.000 las horas extra sin pagar cada mes en CyL y duda del rigor de Quiñones sobre absentismo

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Grupo Parlamentario Socialista y procurador por Valladolid, Pedro González, ha cifrado en 110.000 las horas extra sin pagar cada mes en la comunidad autónoma de Castilla y León y ha puesto en duda el rigor del consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para llevar a cabo un estudio sobre el absentismo laboral.

"Eso de tocar a la patronal, como que no lo ve usted muy bien ¿verdad?", ha ironizado Pedro González que ha acusado al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de haber puesto "en bandeja" el "sueño húmedo" de las mutuas de controlar las bajas por contingencias comunes.

"Según su jefe --Ñúñez Feijóo-- si estás enfermo tienes que demostrar que estás suficientemente enfermo, ¿eso es rigor?", ha preguntado también el socialista a Suárez-Quiñones al que ha recordado algunos de los varapalos judiciales en su anterior etapa como consejero de Medio Ambiente. "Usted hoy no tenía que estar ahí, usted lo sabe, tenía que estar cesado", ha zanjado el socialista al que el consejero ha acusado de falta de valentía en la formulación de sus preguntas de control y de mezclar los asuntos.

En su respuesta, Suárez-Quiñones ha asegurado que la Junta de Castilla y León respeta a los tribunales y a quienes forman parte de ello, además de las sentencias que aplican con rigor, "a diferencia de ustedes", ha reprochado al PSOE. "Ustedes critican las sentencias, que es legítimo, pero critican a los jueces que las dictan. No solo eso, sino que parece que sus cloacas alrededor de ustedes preparaban actos de violencia, supuestamente, contra los titulares, una criminalización que los jueces determinarán si es cierto y cómo tiene que responder", ha zanjado.