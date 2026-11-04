El Pleno rechaza la revisión de PGOU de Burgos y optará por modificaciones puntuales

Minuto de silencio por las víctimas de violencia de género antes de comenzar el pleno del Ayuntamiento de Burgos. - AYTO BURGOS

BURGOS 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La propuesta de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ha planteado el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Burgos, no ha salido adelante en el Pleno celebrado este miércoles al no obtener el respaldo ni de Vox, ni de l PP.

El concejal del PSOE Daniel Garabito ha defendido "la necesidad de iniciar la revisión" del PGOU, vigente desde 2014, y abrir un el debate sobre "el crecimiento y la planificación" de Burgos.

Ese plan partía, para el experto en Urbanismo del PSOE, que ese documento elevado a norma de ley, partía de unas previsiones que "no se han cumplido" y los objetivos "no responden ahora" a las actuales necesidades de la ciudad.

A juicio de Garabito, los cambios permitirían un nuevo Plan General que se ajuste a la situación actual de Burgos y a sus "necesidades futuras", en lugar de mantener las previsiones sobre las que se elaboró el PGOU, realizado por el equipo de 'Ezquiaga Arquitectura'.

Las modificaciones se basan en la evolución demográfica y económica registrada durante estos años y el envejecimiento de la población, a lo que se suma la integración de la industria y las conexiones necesarias entre sectores "ahora inconexos".

Daniel Garabito ha recordado en el Pleno que la vigencia de los planes urbanos suele estar sujeta a un plazo de tiempo, sobre los 15 años y un nuevo plan de futuro se podría demorar casi un década por la necesidad de hacerlo cuando deje de estar vigente el actual.

RECHAZO.

Por su parte, el concejal de Vox Ignacio Peña ha aseverado que la revisión comportaría una "paralización" de la ciudad, ya que las licencias quedarían en "suspenso y la ciudad no evolucionaría".

Asimismo, Peña ha señalado que la prioridad es ofrecer "seguridad jurídica e invertir en los barrios", por lo que para solventar los problemas que se pueden generar se debería operar con modificaciones puntuales, algo en lo que también coincide el PP.

Para el vicealcalde y presidente de la Gerencia de Urbanisno, Juan Manuel Manso, la idea del PSOE es "puro postureo" ya que en el tiempo en el que gobernaron "no tocaron ni una línea" de la ley municipal con el respaldo técnico, presupuesto y "mayoría suficiente" sin llegar a ejecutar dicho cambio.

Paera Manso, la ciudad y las licencias "se quedarían en dos años paradas" al tiempo que ha reprochado al PSOE su falta de "modelo de ciudad" y ha advertido de que iniciar de forma inminente una revisión completa PGOU supondría la suspensión de las licencias de obra durante dos años, y paralizar el desarrollo de vivienda en el municipio.

Aunque Manso ha admitido que Burgos necesitará un nuevo PGOU en el futuro, ha defendido que este proyecto debe abordarse con un "horizonte a medio plazo", por lo que podría arrancar a finales de la próxima legislatura y respaldado "por un diagnóstico previo exhaustivo".

De lo contrario, Juan Manuel Manso ha remarcado que congelar la concesión de licencias en la situación actual del mercado inmobiliario resultaría "perjudicial" para la ciudadanía.

Asimismo, Manso ha acusado al PSOE de convocar el pleno no para aportar propuestas concretas, sino para "recoger ideas" de cara a la elaboración de su programa electoral para los comicios de mayo.

En contraposición, ha asegurado que el actual Ejecutivo local sí dispone de una hoja de ruta clara que ejecuta a diario en minoría y pese al voto en contra de la oposición. Manso ha defendido la estrategia del equipo de Gobierno que se articula en torno a la "cultura, el patrimonio, la industria, el comercio, la retención de talento joven.