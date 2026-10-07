Rechazada la moción del PSOE de la mano de las OPAs tras una votación en urna que los socialistas pidieron pública

VALLADOLID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha rechazado este miércoles una moción del Grupo Parlamentario Socialista con 14 medidas consensuadas con las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) para urgir a la Junta medidas extraordinarias a través de un fondo de 150 millones de euros que complemente al del Gobierno central, entre otras exigencias.

La moción, debatida ayer en el último punto de la sesión plenaria, ha sido rechazada este miércoles con 47 votos en contra --PP tiene 33 procuradores y Vox 14-- y 35 a favor --PSOE tiene 30 parlamentarios y el Grupo Mixto 5-- tras una votación en urna, si bien el Grupo Parlamentario Socialista había pedido que fuese pública y por llamamiento y los grupos Popular y Vox que fuese secreta.

El presidente de las Cortes, el 'popular' Francisco Vázquez, ha apelado a los problemas técnicos que se han vuelto a repetir al inicio del pleno de hoy --ha comenzado con cerca de media hora de retraso-- para optar por una votación secreta y en urna, tras lo que han llamado uno a uno a los 82 procuradores para que depositasen una papeleta con el sentido de su voto --se han contabilizado 35 'sies' y 47 'noes'--.

"Debido a los problemas técnicos que estamos sufriendo y para garantizar el buen funcionamiento del devenir de la votación, esta votación se hará por papeletas", ha explicado en concreto Francisco Vázquez.

Tras el rechazo de la moción en la votación en urna, el secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha acusado a PP y a Vox de haber hecho "una traición" y de haberla llevado a cabo "además con cobardía".

"Votación secreta, la derechita cobarde, la derechita valiente intentan engañar al campo permanentemente", ha zanjado Martínez al inicio de su intervención en defensa de una PNL que ha sucedido a la votación de las mociones para concluir: "33 más 14 son los 47 votos que suman esa derechita cobarde, esa derechita valiente que hoy ha demostrado una vez más su traición y cobardía con el mundo del campo y el campo tiene memoria, señorías", ha advertido.

Entre los puntos rechazados está impulsar la elaboración y aprobación de un Pacto Autonómico por la competitividad y el futuro del sector primario de Castilla y León acordado entre la Junta, las fuerzas políticas con representación en las Cortes y las OPAs para alcanzar un "amplio consenso político y social" sobre las medidas necesarias para garantizar la rentabilidad, viabilidad y sostenibilidad del sector primario de Castilla y León para los próximos diez años.

La moción también llamaba a impulsar la actuación de oficio del Defensor de la Cadena Alimentaria en contratos agrícolas y ganaderos e instar al Gobierno de España a rebajar los módulos agrarios en el método de estimación objetiva del IRPF para las futuras campañas, manteniendo esta excepcionalidad de forma continuada mientras persista la grave crisis que atraviesa el sector agrícola.

En el debate de la moción, el procurador socialista Miguel Ángel Blanco responsabilizó a los grupos Popular y Vox de lo que le suceda al sector del campo de Castilla y León en una situación de crisis "que se ha agravado aún más" y para el que volvió a urgir medidas extraordinarias .

"No pueden ustedes seguir mirando para otro lado durante todas estas semanas, no tienen derecho a mirar para otro lado", advirtió Miguel Ángel Blanco que acusó a PP y a Vox de estar esperando "a que alguien haga algo" y "a que todo pase", cuando la Junta tiene las competencias en materia de agricultura.

"¿Tan metidos están el Partido Popular y Vox en cuanto peor mejor para dejar caer incluso el sector primario de nuestra Comunidad? ¿Es lo que ustedes quieren realmente, que termine por caer el sector primario que vertebra la Comunidad de Castilla y León?", preguntó Blanco a los grupos que sustentan a la Junta a los que pidió que reflexionasen hasta hoy y apoyasen la moción de 14 puntos del PSOE que, según ha aseverado, ha sido "correa de transmisión" de las OPAs.

En este sentido, afeó al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que siga sin dar cita a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias que han urgido una reunión con el jefe del Ejecutivo.

"El campo lleva en crisis desde hace muchos años", respondió la procuradora del PP Rosa Esteban que criticó al PSOE que presente "como una gran novedad" medidas que en algunos casos ya existen. "Son ustedes la cara del fracaso de las políticas agrarias de Sánchez y del Partido Socialista", zanjó la procuradora 'popular' que criticó la "cara dura" del PSOE por presentar las mismas medidas que ha incumplido el Ejecutivo central.

"El que ha ejecutado ya es el Ministerio de Agricultura, que ya ha puesto esos 150 millones encima de la mesa, y ustedes, de los 30, cero. Esa es la realidad", respondió Blanco en su segundo turno de palabra.

Rosa Esteban aseguró que la Junta habla y se sienta con las organizaciones profesionales agrarias y clamó por una política nacional que afronte de verdad los problemas estructurales del campo. "Nosotros no queremos que los agricultores vivan de una ayuda, queremos que el agricultor pueda vivir de su explotación y para vivir de la explotación es fundamental la rentabilidad, que es la que le salva", explicó.

"El campo no necesita discursos, necesita una política agraria seria, porque el problema es estructural de la agricultura y no se resuelve únicamente con ayudas extraordinarias, se resuelve con rentabilidad", insistió la procuradora del PP que ha dado la bienvenida al PSOE a la medida de que bajar impuestos ayuda a los agricultores y a los ganaderos.

Por parte del Grupo Vox, el procurador Miguel Contreras defendió el trabajo llevado a cabo por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental gestionada por los de Santiago Abascal en el Gobierno de Castilla y León con tres medidas de flexibilización y ha respaldado la necesidad de adaptar la PAC al campo "y no el campo a los despachos de Bruselas".

"Menos lecciones y más memoria. No se presenten hoy como salvadores de un campo que lleva años pidiéndoles exactamente lo contrario que ustedes han creado", aconsejó el de Vox a los socialistas a los que propuso enmendar el texto de la moción, cuestión que fue rechazada por los proponentes.

Y desde el Grupo Mixto, la procuradora leonesista Rosa María Quintanilla apoyó la moción socialista a pesar de ser "insoportablemente densa" y de mezclar "de forma caótica" desde un fondo extraordinario para los fertilizantes hasta la enfermedad de Newcastle. "Si le ha parecido densa nuestra propuesta, la enmienda de Vox le ha tenido usted que chirriar por todos los lados", bromeó Blanco en su segundo turno de palabra.

"¡Qué suerte para todos tener tres defensores del campo como PP, PSOE y Vox!", ironizó por su parte el soriano Ángel Ceña.