Podemos cree que el acto de Rufián y Delgado es "una charla" e insiste en que el debate no es quién y sí "para qué"

VALLADOLID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha considerado que el acto que protagonizarán este miércoles el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, y el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado es "una charla" tras lo que ha insistido en que el debate que necesita la izquierda no es quién y sí "para qué".

"Si me preguntan más específicamente yo creo que lo de hoy de Rufián y de Emilio Delgado es una charla que tampoco creo que cuente con el respaldo de, por ejemplo, Esquerra Republicana, que es el partido de Rufián", ha considerado Fernández que ha hecho especial hincapié en que lo importante son las políticas y para qué se quiere la unidad, un reto que, según ha advertido, "no se constituye en torno a una foto".

"La unidad se tiene que articular en torno a un proyecto político", ha zanjado Fernández que ha considerado que en estos momentos "no se está hablando absolutamente nada" en España de "lo más importante", que ha insistido en situar en el para qué se hace política y tras lo que ha reivindicado las "políticas verdaderamente transformadoras" que llevó a cabo Podemos en su etapa en el Gobierno de España.

Pablo Fernández ha destacado además que Podemos ha intentado "siempre" articular las candidaturas más plurales, más amplias y más heterogéneas y se ha comprometido a seguirlo haciendo, "pero siempre teniendo en cuenta el para qué se quieren articular esas candidaturas", ha remarcado.

"Si se quieren articular candidaturas amplias, plurales y homogéneas de unidad para bajar por ley el precio de los alquileres, ahí está Podemos. Si se quieren articular candidaturas amplias para bajar el precio de la cesta de la compra, ahí puede estar Podemos", ha explicado a modo de ejemplo.

Dicho esto, ha rechazado pasar a formar parte de candidaturas amplias para validar un discurso racista que vincule migración con delincuencia o para decir que la corrupción del Partido Socialista es menos mala que la corrupción del Partido Popular. "Ahí no estará Podemos porque para nosotros la corrupción es mala venga de quien venga", ha zanjado.

"Nos parecen bien las charlas, nos parecen bien los debates pero lo que parece fundamental, como digo, son las políticas y el para qué se quiere hacer política", ha concluido el coportavoz de Podemos que ha reiterado que su formación política hablará "con todo el mundo" para componer "las candidaturas más amplias y más plurales" posibles si se centran en el para qué, frente al quién de estos días, ha apostillado.

Pablo Fernández se ha mostrado convencido de que se pueden conseguir cosas si hay voluntad política y ha zanjado que Podemos estará dispuesto a hablar con todo el mundo "pero siempre sabiendo que el para qué es mejorar la vida de la gente".

