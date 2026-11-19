BURGOS, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha llamado a la "rebeldía democrática" y ha pedido a los votantes de izquierdas que acudan a las urnas "con la cabeza, pero fundamentalmente con el corazón", frente a unas encuestas que están condicionadas por quien las encarga, ya que "el que paga, manda".

En declaraciones a los medios en Burgos, Fernández ha defendido que el denominado voto útil es aquel que "representa lo que sientes y lo que quieres" y ha rechazado la idea de que apoyar a una formación que no consiga representación pueda considerarse un voto desperdiciado.

"Nunca se desperdicia un voto que representa lo que piensas y que representa aquello con lo que te identificas", ha señalado, para después remarcar que Podemos es el partido "más previsible" de España, "porque todo el mundo sabe que va a hacer lo que dice". "Creo que somos el más previsible y por eso creo que somos únicos, porque creo que somos el único partido que vamos a hacer lo que decimos", ha apostillado.

En este sentido, ha cuestionado el valor de las encuestas al considerar que ofrecen "una foto fija en un panorama extraordinariamente voluble" y ha incidido en que quien financia estos estudios condicionan sus resultados.

"El que paga las encuestas es el que al final diseña lo que dicen las encuestas", ha afirmado.

En la misma línea, el dirigente de Podemos ha asegurado que existe una parte del electorado que reclama "más izquierda" y ha vinculado esta demanda con movilizaciones recientes en distintas ciudades españolas.

Como ejemplo, ha situado la vivienda como uno de los principales problemas y ha defendido que su raíz está en la especulación frente a la que ha reivindicado las propuestas de su formación.

Fernández ha apelado así a una izquierda "autónoma del PSOE", "no subordinada" a los socialistas y capaz de "hacer ruido" e "incomodar al poder".

En este contexto, ha defendido la candidatura de Irene Montero junto a Gabriel Rufián y ha asegurado que Podemos trabajará para "dar la vuelta a las encuestas".