Podemos pide al Gobierno que ponga "todos los medios" políticos, económicos y militares para proteger a la flotilla

El coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido al Gobierno de España que ponga "todos los medios", tanto políticos como económicos y militares para proteger a los integrantes de la flotilla que se dirige a Gaza.

Fernández, en una rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León, ha asegurado que la situación de la 'Flotilla de la Libertad' les "preocupa enormemente" y les tiene "en alerta extrema".

"El Estado terrorista de Israel está amenazando, y es muy factible y muy plausible que cumpla su amenaza, con abordar a la Global Sumud Flotilla y secuestrar a los integrantes de la misma", ha asegurado el coportavoz de Podemos.

Por ello, ha exigido al Ejecutivo central y a Pedro Sánchez "que ponga todos los medios políticos, económicos y militares, para proteger a todos y cada uno de los integrantes de la Global Sumud Flotilla" y "para que se haga cumplir el derecho internacional humanitario".

En esta línea, ha incidido en que la flotilla "lo único" que quiere es llegar a Gaza para "romper el bloqueo criminal que el Estado terrorista de Israel está perpetrando en la franja de Gaza", donde ha asegurado que hay dos millones de personas en riesgo de muerte, por lo que se trata de llevar ayuda humanitaria a la población.

ACTITUD "DEPLORABLE" DE ESPAÑA

Pablo Fernández considera "insostenible" y "lamentable" la amenaza de Israel, pero también ha calificado de "bochornoso, abominable y deplorable" que el Gobierno de España, en lugar de "exhortar y exigir al Estado genocido de Israel que deje a la Global Sumud Flotilla cumplir con su misión humanitaria", diga a la misma que tiene que "desistir" y abandonar su misión y que no se adentre en aguas internacionales.

A su juicio, lo que está haciendo el gobierno de España "es complicidad con el genocidio" y ve "infame" la petición del Ejecutivo a la flotilla para que no siga avanzando, algo que ha rechazado.

"Yo no esperaba que el gobierno de España llegase a niveles tan extremos de hipocresía y de vergüenza ajena. Sinceramente es infame", ha insistido el secretario de Organización de la formación morada.