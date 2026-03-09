Podemos presenta un recurso para paralizar los "drones kamikazes" que impulsan PP y PSOE en Castilla y León

VALLADOLID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos Castilla y León ha presentado un recurso potestativo de reposición ante la Junta para frenar "los proyectos armamentísticos que el Gobierno de Mañueco está intentando implantar con carácter urgente en plena campaña electoral".

Entre esos proyectos destaca para la formación "uno especialmente grave: la producción de drones kamikaze, armamento que vulnera los derechos humanos y que se pretende desarrollar en colaboración con una empresa de Emiratos Árabes Unidos".

El candidato de Podemos-Alianza Verde ha señalado que esta situación "es muy grave" por varias razones. "En primer lugar, porque Emiratos Árabes Unidos es un país que no respeta los derechos humanos. En segundo lugar, porque es un país implicado en conflictos internacionales. Y, en tercero, porque la Junta está utilizando el contexto electoral para actuar con opacidad y sin transparencia", ha enumerado en declaraciones recogidas en un comunicado.

Llamas considera que no se puede "permitir" que Castilla y León se convierta en un lugar donde se fabriquen armas "que pueden acabar siendo utilizadas contra la población civil". Podemos ha presentado este recurso para que el Gobierno de Mañueco "se vea obligado a paralizar estos proyectos armamentísticos".

Además, también se ha dirigido al Gobierno de España y el PSOE. "Mientras el Partido Socialista utiliza el no a la guerra durante esta campaña electoral, al mismo tiempo está impulsando planes de rearme para que en Castilla y León se trabaje para fabricar armas", ha reprochado.

El candidato de Podemos-Alianza Verde ha cuestionado el papel de PP y PSOE y les ha pedido que "se aparten" si lo único que tienen que ofrecer para Castilla y León "son fábricas para matar".

Podemos Castilla y León presenta un proyecto "sólido" para crear empleo, garantizando "derechos humanos y futuro" de la Comunidad. "No vamos a permitir que en Castilla y León se trabaje para matar. Queremos que en Castilla y León se trabaje para vivir", ha añadido.

Podemos alerta también que en los documentos de la Junta se menciona a las universidades, a las que, a su juicio, se intenta "vincular" a estos proyectos. "Utilizar el nombre de las universidades para impulsar proyectos de armamento vulnera la autonomía universitaria", ha abundado.

Por eso, Podemos ha solicitado también la movilización de la comunidad universitaria y de toda la sociedad castellano y leonesa. "Castilla y León no es muerte. Castilla y León es vida. Aquí trabajamos para vivir, no para matar", ha defendido Miguel Ángel Llamas.



