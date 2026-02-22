Podemos propone planes de trabajo garantizado y empresas públicas de banca y transporte contra la despoblación

ZAMORA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha propuesto poner en marcha planes "de trabajo garantizado" en el medio rural y empresas públicas de banca y transporte en la Comunidad como forma de enfrentar la despoblación.

En una atención a medios en Zamora, ha advertido de que "la provincia de Zamora agoniza" y "hace falta un giro de 180 grados en las políticas de la Junta de Castilla y León", donde el PP "está en una inercia muy peligrosa".

"Ahora mismo lo que hay es una absoluta desidia", ha insistido Llamas, quien ha criticado que "en Castilla y León no hay una ley de lucha contra la despoblación" ni "una política de convergencia territorial interior".

Ante ello, considera que "hace falta un liderazgo público de la economía" que "se tiene que traducir en una empresa pública de banca para activar la actividad económica, para reactivar el tejido productivo y también para acabar con la exclusión financiera en el medio rural".

Asimismo, ha abogado por la puesta en marcha de una empresa pública de transporte que permitirá "vertebrar el territorio" junto a los mencionados planes de trabajo garantizado.