Podemos propone un referéndum para salir de la OTAN, "cerrar la boca" a la Casa Blanca y "patear el trasero" a Trump

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, en una imagen de archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

PONFERRADA (LEÓN), 5 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha propuesto este jueves realizar un referéndum sobre la salida de España de la OTAN y ha abogado por "cerrar la boca" a la Casa Blanca tras los "bulos" vertidos sobre la implicación de España en la guerra "ilegal" en Irán y "patear el trasero" a Donald Trump.

El dirigente de Podemos ha expresado que la formación política comparte el mensaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de 'no a la guerra'. "Nos satisface y creemos que es muy positivo que el presidente Pedro Sánchez haya escuchado el clamor de la ciudadanía española y que también haya dicho 'no a la guerra', pero decir 'no a la guerra' implica decir no a Donald Trump y no a la OTAN", ha apostillado.

Al mismo tiempo, ha señalado que en las últimas horas desde la Casa Blanca se está "mintiendo" y se "están lanzando bulos" sobre la implicación de España en la guerra "ilegal" en Irán. "Nosotros creemos que hay que cerrar la boca a la Casa Blanca, que hay que dar una patada en el culo a Donald Trump y eso pasa, entre otras cosas, por que en España haya un referéndum para la salida de la OTAN", ha incidido.

En su opinión, el Gobierno de España "tiene que escuchar a la gente", ya que hay un clamor "indiscutible" por parte de una gran parte de la ciudadanía que no quiere permanecer en la OTAN, entidad a la que se ha referido como una "organización militar imperialista que está de facto dirigida por un delincuente criminal como Donald Trump".

También es necesario, según ha explicado, adoptar otro tipo de medidas como el cierre de las bases estadounidenses en suelo español y revertir el "rearme" en que, a su juicio, está metiendo el Gobierno al país. "Se han invertido más de 10.000 millones de euros en lo que va de año en un rearme que básicamente va a enriquecer a la industria militar norteamericana", ha concluido.

Pablo Fernández se ha pronunciado de este modo en Ponferrada, donde ha acompañado al candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, en un acto de campaña para las elecciones autonómicas del próximo día 15 de marzo en Castilla y León.