Podemos Valladolid convoca su Asamblea Ciudadana el miércoles para decidir sobre su continuidad en VTLP

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VALLADOLID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección del Círculo de Podemos en Valladolid ha convocado a su militancia a una Asamblea Ciudadana Municipal que tendrá lugar el próximo miércoles, 27 de mayo, para decidir sobre la continuidad en Valladolid Toma la Palabra (VTLP) de cara a las elecciones municipales que se celebrarán en 2027.

Podemos ha explicado que el resultado de la votación es "vinculante", tal y como establecen los Estatutos, y ha aclarado que el proceso se realizará de forma autónoma e independiente de procesos similares que se lleven a cabo en otros territorios.

La Asamblea Ciudadana comenzará a las 19.30 horas de miércoles 27 de mayo y tendrá lugar el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero.