Podemos ve "lamentable" que la Vuelta Ciclista a España "blanquee" un genocidio y llama a boicotear las etapas

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos y coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, ha considerado "lamentable" que la organización de la Vuelta Ciclista a España esté "blanqueando" el "abyecto genocidio" que, según ha criticado, está cometiendo Israel sobre Palestina.

"Me parece muy triste que haya voces que digan que están estropeando la Vuelta Ciclista a España mientras a diario se están asesinando a miles de personas", ha manifestado en concreto Pablo Fernández que ha instado a los ciudadanos de Castilla y León a boicotear las etapas que discurran por la Comunidad Autónoma en el caso de que siga en la ruta el equipo israelí.

Fernández ha expresado su "orgullo y solidaridad" tras el "auténtico ejemplo de dignidad" que, según ha significado, realizó la sociedad vasca con sus movilizaciones y protestas que llevaron a la organización de la Vuelta a cancelar ayer la llegada a Bilbao en la undécima etapa de la ruta, tras lo que ha insistido en su llamamiento a los ciudadanos de Castilla y León para que salgan a las calles con banderas palestinas para "clamar" en contra del genocidio y en apoyo del pueblo palestino.

"Estamos ante el peor genocidio del siglo XXI. Estamos ante un genocidio atroz y todo aquel que no se levante, que no proteste y que no se movilice en contra de ese genocidio será cómplice del mismo", ha sentenciado Fernández que ha advertido de que las generaciones futuras se acordarán y sabrán quién estuvo "radical y rotundamente en contra y quién calló y fue cómplice con su silencio" de las muertes en Palestina.

En este sentido, ha reiterado su llamamiento a movilizarse y a protestar en contra de un "abyecto genocidio" en cualquier ámbito de la vida, "sea el deporte, sea la cultura, sea la política, sea el ámbito que sea", ha apostillado.