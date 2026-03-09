El poeta Fermín Herrero presenta mañana en León 'La lira de las musas. Poesía actual de Castilla y León'

Cartel de la presentación del libro 'La lira de las musas. Poesía actual de Castilla y León', que tendrá lugar en la Biblioteca Pública de León. - INSTITUTO CASTELLANO Y LEONÉS DE LA LENGUA

El poeta Fermín Herrero presenta mañana en la Biblioteca Pública de León a las 19.00 horas 'La lira de las musas. Poesía actual de Castilla y León', un recorrido "apasionado" por los autores de la Comunidad.

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Diputación de León organizan este encuentro literario en un ciclo divulgativo de nueva creación desarrollado por esta institución en la Comunidad, coordinado y presentado por el poeta soriano Fermín Herrero.

Con esta nueva propuesta Herrero pretende presentar las líneas generales y los nombres de un panorama poético "extenso y fructífero" de autores, que coexisten en un momento marcado por la ausencia de corrientes dominantes y caracterizado por multitud de voces originales dispares que deben ser tenidas en cuenta, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

Herrero, consciente de la calidad y del importante número de escritores, destacará en su presentación que ninguna otra Comunidad tiene, como sucede con Castilla y León, una nómina "tan importante" de autores cuyo trabajo creativo les ha hecho ser merecedores del Premio Cervantes.

En este sentido, se ha referido a nombres como Jorge Guillén, Gonzalo Torrente Ballester, María Zambrano, Francisco Umbral, Miguel Delibes y José Jiménez Lozano. En este extenso viaje por la Comunidad, tendrán un hueco especial los autores sorianos.

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, Fermín Herrero es Premio de las Letras de Castilla y León 2014 otorgado a su trayectoria poética y Premio de la Crítica de Castilla y León por su poemario 'La gratitud'. El núcleo de su obra, en torno a una veintena de libros, se ha publicado en Hiperión, como 'Sin ir más lejos', Premio Nacional de la Crítica. Su entrega más reciente es 'Estancia de la plenitud' (Pre-Textos) y el autor colabora en revistas literarias y de pensamiento como Turia y, en prensa escrita, en El Norte de Castilla y el ABC de Castilla y León.