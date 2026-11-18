VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un miembro del Grupo de Estupefacientes de Valladolid que participó en la 'Operación Churruca', la misma que en mayo de 2025 desarticuló una supuesta organización de 'narcos' a la que se ocuparon 59 kilos de cocaína por valor de 6 millones, ha asegurado este miércoles haber visto un vídeo en el que se ve a parte de los encausados atravesar en noviembre del año anterior el peaje de La Magdalena, en la Autopista del Huerna, en un viaje que éstos efectuaron hasta Asturias para aprovisionarse de mercancía.

El testimonio del agente, en una nueva jornada del juicio iniciado el lunes en Audiencia de Valladolid contra ocho acusados, reviste cierta relevancia porque vendría a avalar una de las pruebas esgrimidas por la fiscal del caso y que las defensas, por contra, sostienen que es "falsa" y pergeñada por el que entonces era jefe del Grupo de Estupefacientes de Valladolid e instructor de dicha investigación, Luis F.R, del que han recordado que su actuación ha de tomarse con muchas reservas debido a que meses después fue detenido por Asuntos Internos por quedarse con buena parte de aquella cantidad de droga.

La jornada, con nuevas declaraciones de agentes de la Policía Nacional que participaron en las vigilancias al grupo y en la fase de explotación de la 'Churruca' en mayo de 2025, la ha abierto precisamente el testimonio de un funcionario que integraba el dispositivo que la madrugada del 14 de noviembre de 2024 se montó a la altura de la salida de Zaratán tras recibir una información del jefe de grupo, la tarde anterior, de que los investigados se disponían a lanzar un convoy hacia Asturias con el fin de adquirir cocaína.

El testigo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado que se apostaron sobre las 04.00 horas en el referido punto por donde vieron pasar a un Audi A6, "ya conocido" de anteriores investigaciones", y dos Peugeot a los que en poco tiempo perdieron de vista porque circulaban a gran velocidad. Comunicaron tal circunstancia al jefe del operativo y recibieron más tarde información de que los tres vehículos sospechosos habían atravesado el peaje de La Magdalena, en la localidad leonesa de Rioseco de Tapia.

"He visto a posteriori la grabación facilitada por la empresa concesionaria a Vigilancia Aduanera en el que se ve perfectamente cómo atraviesan el peaje estos tres mismos turismos, uno tras otro, tanto en el viaje de ida como en el de vuelta", ha certificado el policía de forma tajante, a pesar de que las defensas esgriman un informe de Aucalsa en el que se apunta que dicho paso se mantuvo cerrado esa madrugada como consecuencia de un desprendimiento en la carretera.

Este mismo funcionario, al igual que luego han relatado otros compañeros, también participó en la fase de explotación de la 'Operación Churruca' el 1 de mayo de 2025, puesta en marcha nuevamente tras informaciones que apuntaban que los investigados se habían desplazado a Galicia para cerrar una importante compra de droga. El declarante ha explicado que acudió junto con el jefe del grupo hasta Puebla de Sanabria (Zamora) para tratar de interceptar de regreso a Valladolid un convoy integrado por el Mercedes que Víctor Manuel F.R, quien encabezaba la comitivia a modo de 'lanzadera', y que completaban un Audi A6 ocupado por los hermanos Ernesto y Juan Antonio I.G, así como un Peugeot 3008 conducido por Miguel Ángel R. y un Kia con el padre de los anteriores, Juan Carlos I.R, al volante.

Su relato de lo sucedido aquel día no ha diferido del aportado en jornadas anteriores por otros participantes en el dispositivo. Así, el agente ha manifestado que el Peugeot pudo ser interceptado ya en Valladolid a la altura del Estadio José Zorrilla, momento en el que se detuvo a Miguel Ángel R. en posesión de 55 kilos de 'coca', mientras que el conductor del Kia logró eludir el cerco policial y huir hasta una nave cerca de Trigueros, donde los 55 paquetes con el resto de la sustancia fueron extraídos del vehículo, a excepción de 2 kilos, y reubicados en otro, el Volkswagen Touareg de Francisco Miguel A.L. ('Kiko').

UNA DETONADORA MODIFICADA PARA DISPARAR BALAS DE 9MM

En dicho paraje se detuvo a Víctor Manuel F.R. y a José Manuel G, mientras que al día siguiente ocurrió otro tanto con Rafael C.M. a bordo de un Renault Megane con el que habría rondado la zona en un intento de auxiliar a sus supuestos cómplices y a quien, en un registro en su domicilio, se le ocupó una pistola en perfecto uso. Así lo han certificado dos peritos al explicar que el arma en cuestión, una pistola detonadora, había sido modificada de tal forma que era apta para disparar cartuchos con bala de 9mm. "Se trata de un arma prohibida, conforme al Reglamento de Armas", ha añadido uno de los peritos, que también ha recordado que se hizo una prueba de disparo con la pistola con resultado positivo.

Los otros cuatro presuntos integrantes de la banda, Juan Carlos I.R, sus hijos Juan Antonio y Ernesto y Francisco Miguel A.L, no serían interceptados hasta el día 12 de junio en un Chalé ubicado en Calvarrasa (Salamanca).

El resto de las preguntas de la fiscal del caso y, sobre todo, de las defensas ha girado en torno a la custodia de la droga, una vez intervenida y trasladada a comisaría, algo que los representantes de los acusados han impugnado en referencia a que la mayoría de la mercancía aparecería tiempo después dentro de una maleta--se la llevó supuestamente el jefe del grupo antes de su destrucción en un centro autorizado en Llanera (Asturias)--en un domicilio durante la detención de un grupo de traficantes de origen dominicano.

A este respecto, tanto el agente como otros que han comparecido después, todos ellos por videoconferencia y sin mostrar el rostro en momento alguno, han asegurado que los 2 paquetes hallado en el Kia y los 55 localizados en el Peugeot 3008 fueron llevados a la Comisaría de Las Delicias, en la calle Gerona, y parte de la misma fue metida en una caja fuerte y el resto dejado en el suelo del despacho del grupo que quedó cerrado con llave. Al día siguiente, la totalidad de la droga fue introducida en una caja fuerte de mayor tamaño, bajo custodia del jefe, único que tenía la llave, y a posteriori sería trasladada hasta dependencias de la Subdelegación del Gobierno para su análisis, todo ello con las garantías y controles estipulados.

El juicio proseguirá este jueves y el viernes, día en el que está previsto que testifiquen los ocho acusados, a los que se piden penas de diez años y medio de cárcel--a Rafael le piden otros C.M. otros dos años por tenencia de arma prohibida--y multas de cuatro millones. No se espera que los informes de las partes sean expuestos antes del próximo lunes.