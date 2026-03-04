La policía asiste a una mujer por una urgencia médica y la detiene por figurarle una búsqueda y captura

Archivo - Sucesos.-Detenido en Valladolid el presunto autor de la quema de once contenedores tras ser pillado 'in fraganti' - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito de robo en interior de vehículo, después de asistirla por una urgencia médica al quedar inconsciente por consumo de alcohol y comprobar que sobre la misma pesaba una orden de busca y captura, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Una llamada recibida a mediodía de este martes en la Sala CIMACC 091 alertó de que en la Playa de las Moreras dos varones estaban arrastrando por el suelo a una mujer inconsciente. Inmediatamente, una dotación de Policía Nacional uniformada del Grupo de Atención al Ciudadano fue comisionada al lugar para averiguar lo que estaba ocurriendo.

Una vez allí localizaron a las tres personas y se entrevistaron con los dos hombres, quienes conocían a la mujer y manifestaron a los agentes que la estaban trasladando por estar ésta inconsciente por la ingesta de alcohol. Al comprobar la identidad de las tres personas consultando las bases de datos policiales, resultó que a la mujer le figuraba una orden de búsqueda y detención como presunta autora de un delito de robo en interior de vehículo.

Los policías, debido al estado en el que se encontraba la mujer y no responder a estímulos, solicitaron a través de la Sala CIMACC 091 la presencia del Servicio de Emergencias de Castilla y León 112. Los efectivos sanitarios, una vez allí, determinaron trasladar en ambulancia a la mujer al Hospital Clínico Universitario para ser asistida, siendo acompañada por los agentes de policía.

En el hospital, cuando la mujer recuperó la consciencia en un box de la Unidad de Cuidados Intensivos, fue informada por los policías que la escoltaban de su detención como presunta autora de un delito de robo en interior de vehículo.

Al hospital se desplazaron agentes del Grupo II de la Comisaría de Distrito de Valladolid - Delicias, quienes tomaron declaración a la detenida en presencia de un abogado de oficio.

La mujer estaba imputada como presunta autora, en compañía de un varón, de un robo en interior de vehículo cometido en un garaje de la capital en diciembre de 2025. El otro presunto autor, un delincuente habitual que había cometido numerosos delitos contra el patrimonio en los últimos meses en la capital y a quien le constaban 25 detenciones policiales, ya está cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de Valladolid y sobre la mujer se cursó una orden de búsqueda y detención por los investigadores, al no ser localizada una vez que se esclareció su autoría en el robo.

Tras ser oída en declaración, la mujer quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerida para ello y se trasladó el atestado policial ya concluido a la autoridad judicial competente para que tuviera conocimiento de los hechos.