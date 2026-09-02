La Policía detecta 82 denuncias en CyL por una nueva estafa de WhatsApp

Archivo - Sucesos.-Detenido en Valladolid por usar documentación de su exsocia y estafar hasta 600 euros por servicios telefónicos - SUBEDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado en Castilla y León un total de 82 denuncias en los últimos 15 días tras detectar un nuevo patrón de uso fraudulento de la aplicación WhatsApp. A través de esta modalidad, los ciberdelincuentes han conseguido estafar 10.751 euros en la Comunidad mediante el envío de mensajes persuasivos a contactos reales.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, este método de engaño permite a los atacantes enviar mensajes en nombre de la víctima sin necesidad de expulsarla ni cerrarle la sesión de su cuenta. De este modo, los delincuentes solicitan dinero con urgencia para comprar un teléfono móvil tras alegar la rotura del terminal habitual.

Las cantidades solicitadas se han situado habitualmente entre los 950 y los 1.000 euros, solicitando el ingreso a la cuenta de un supuesto comerciante para aumentar la credibilidad. Los afectados suelen percatarse del fraude cuando sus propios allegados les alertan de los mensajes recibidos, ya que estos envíos no quedan reflejados en el teléfono de la víctima.

Entre las posibles vías de acceso, los investigadores han señalado el engaño para obtener el código de registro, el 'phishing', la ingeniería social o la vinculación fraudulenta de dispositivos. Asimismo, la Policía ha detectado una concentración significativa de terminales sin actualizar, circunstancia que facilita este tipo de ataques cibernéticos.

Ante esta situación, las autoridades han recomendado avisar a los contactos por un medio alternativo, no facilitar códigos ni PIN de verificación, activar la verificación en dos pasos y actualizar tanto el dispositivo como la aplicación. Además, ha instado a revisar la sección de dispositivos vinculados y reportar cualquier suplantación a los canales oficiales.