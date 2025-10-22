La policía detiene a una pareja en Valladolid por el hurto de una tarjeta bancaria y realizar compras con ella. - POLCÍA NACIONAL

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en Valladolid han detenido a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de hurto y otro delito de estafa, tras realizar compras en un establecimiento haciendo uso de la tarjeta bancaria de otra persona que habían hurtado del interior de un coche, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos fueron denunciados por la víctima en dependencias de la Comisaría de Delicias en Valladolid el pasado día 21 de septiembre. El hombre denunciaba haber dejado estacionado su vehículo en la vía pública y horas después recibió dos notificaciones de dos cargos de compras de un establecimiento de Valladolid que él no había realizado.

El perjudicado se desplazó hasta donde tenía estacionado su vehículo para descubrir que habían accedido a su interior, llevándose tres bolsas de ropa y una cartera que contenía documentación y una tarjeta bancaria a su nombre, además de 330 euros en efectivo.

En la denuncia indicó que la segunda transacción bancaria realizada con su tarjeta había sido rechazada por carecer de fondos en esa cuenta. Cuando la denuncia fue puesta en conocimiento del grupo de investigación correspondiente, los agentes de policía iniciaron las pesquisas centrándose en el visionado de las cámaras de seguridad del establecimiento, donde se efectuaron los pagos.

Cuando uno de los agentes revisaba dichas imágenes reconoció a los dos jóvenes que efectuaron el pago con la tarjeta sustraída, una mujer y un hombre, sin ningún género de dudas, por haber sido detenidos en otras ocasiones por hechos similares.

Por todo ello, los agentes de Policía Nacional iniciaron los trámites tendentes a la localización y detención de la mujer y el hombre, dando fruto en la mañana de este martes, 21 de octubre, al ser ambos detenidos como presuntos autores de un delito de hurto y un delito de estafa.

A ambos detenidos se les tomó declaración en dependencias policiales y tras poner en conocimiento de la autoridad judicial lo ocurrido, quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante el juez, cuando sean requeridos para ello.