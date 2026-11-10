El policía fallecido en Oviedo tras la explosión de un artefacto es natural León

Agentes de la Policía acordonan la zona, a 10 de noviembre de 2026, en Oviedo, Asturias (España). - Juan Vega - Europa Press

LEÓN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subsinspector de Guías Caninos de la Policía Nacional fallecido en Oviedo tras la explosión de un artefacto en el barrio de Otero es natural de León aunque residente en capital asturiana. Como consecuencia de la detonación otro agente perteneciente a los TEDAX ha resultado herido de gravedad y también ha muerto un perro detector.

Ambos agentes acudieron a una vivienda tras recibir un aviso relacionado con una joven que habría sido tiroteada y cuyo padre intentaba trasladarla al hospital. A su llegada al inmueble, los policías localizaron una mochila en el portal que contenía un artefacto explosivo, que detonó y provocó las gravísimas consecuencias para los policías.

La Policía Nacional mantiene plenamente abierta la operación policial en Oviedo y ha confirmado que tiene plenamente identificado al presunto autor del tiroteo a una mujer de 17 años y de colocar un artefacto explosivo.