La Policía identifica en Valladolid a un varón que olía "fuerte" a marihuana y le encuentra 8,6 gramos de speed

Envoltorios de plástico con speed intervenidos a la persona detenida en Valladolid. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la calle Labradores de Valladolid en la madrugada de este miércoles a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública después de que al identificarle y registrar sus pertenencias, porque había llamado la atención el "fuerte olor a marihuana" que desprendía, le encontraron 5,5 gramos de speed.

Según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press, una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional que patrullaba en un vehículo rotulado en labores preventivas de seguridad ciudadana de madrugada, localizó a un varón en la calle Labradores de la capital, a quien al aproximarse notaron un "fuerte olor a marihuana".

También les ha llamado la atención la "actitud esquiva del hombre" que arrojó lejos de sí el cigarrillo que fumaba.

Por todo ello, los policías decidieron identificarlo, por si tuviera alguna requisitoria judicial o policial pendiente y, tras comprobar la identidad del hombre, que afirman que mostraba evidentes síntomas de nerviosismo, le indicaron que les mostrase el contenido de una mochila que portaba.

En su interior, los policías encontraron un envoltorio de plástico con cuatro dosis de una sustancia que el hombre reconoció que era speed, así como una caja dispensadora con speed dividido en compartimentos. La sustancia intervenida en el envoltorio de plástico arrojó un peso de 6,65 gramos y la contenida en la caja dispensadora, dos gramos.

Por todo esto los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública y a su traslado a dependencias policiales.

La sustancia intervenida - que reaccionó positivamente en el drogo-test a speed- en el envoltorio de plástico arrojó un peso de 6,65 gramos y la contenida en la caja dispensadora dos gramos.

El detenido, a quien le constaba un único antecedente policial, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su libertad.