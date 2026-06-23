Policía Judicial registra dependencias del Ayuntamiento de Soria

Fachada del Ayuntamiento de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil realizan desde primera hora de esta mañana un registro en dependencias del Ayuntamiento de Soria, en el marco de unas diligencias abiertas por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria, Plaza número 3.

Según informa la Subdelegación del Gobierno, las actuaciones estarían relacionadas, según la información disponible en este momento, con el Área de Comercio del Ayuntamiento.

Al tratarse de diligencias judiciales, no se cuenta por ahora con más detalles sobre el contenido de la investigación.