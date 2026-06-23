PP en las Cortes exige a Martínez "explicaciones" por el registro del Ayuntamiento de Soria que él dirigió hasta abril

VALLADOLID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes ha pedido al secretario autonómico del PSOE y portavoz parlamentario, Carlos Martínez, una "una "respuesta pública" y que de explicaciones por el registro que está l llevando a cabo la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria por posibles delitos contra la Administración Pública, blanqueo y grupo criminal.

A través de un comunicado, el Grupo del PP en las Parlamento autonómico ha recordado que el Ayuntamiento de Soria está gobernado por el PSOE "desde hace casi dos décadas" y su alcalde hasta el pasado mes de abril ha sido el actual líder de los socialistas en la Comuniad, Carlos Martínez, quien renunció a la Alcaldía un día antes de tomar posesión como procurador en las Cortes.

"La gestión municipal de Martínez al frente del Consistorio soriano ha estado marcada en los últimos tiempos por diversas controversias, entre ellas la adjudicación de contratos a familiares directos", han asegurado desde el PP en las Cortes, formación que ha subrayado "la gravedad institucional" de los hechos.

Por ello, le piden a Carlos Martínez "una respuesta pública e inmediata" ya que las informaciones que se van conociendo "son muy graves".

"El señor Martínez tiene la obligación de dar explicaciones a los ciudadanos de Soria y de Castilla y León: como secretario general del PSOE, como exalcalde de Soria y como portavoz del grupo socialista en estas Cortes. El silencio no es una opción viable", ha aseverado el Grupo Parlamentario del PP, quien ha apuntado que "la ciudadanía merece transparencia" por lo que el secretario regional del PSOE "no puede seguir ejerciendo sus responsabilidades públicas sin ofrecer una explicación clara y completa sobre lo ocurrido".