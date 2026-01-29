La Policía Local de León incorporará a 19 nuevos agentes

Acto de toma de posesión de los nuevos agentes de la Policía Local de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

La Policía Local del Ayuntamiento de León incorporará próximamente 19 nuevos agentes que han tomado este jueves posesión como funcionarios en prácticas en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de San Marcelo.

El acto de toma de posesión ha contado con la presencia del alcalde de León, José Antonio Diez; el intendente jefe de la Policía Local, Miguel Ángel Llorente Pellitero y el concejal de Régimen Interior, Vicente Canuria.

Los nuevos efectivos pasan ahora a realizar un periodo formativo en el Escuela Regional de Policía Local de Ávila, donde permanecerán hasta el próximo mes de abril. Posteriormente, tendrán que realizar otro periodo de prácticas en la propia ciudad de León hasta incorporarse de forma definitiva al Cuerpo Municipal, que cuenta en estos momentos con 190 efectivos.

Del mismo modo, seis oficiales han aprobado este jueves su respectivo proceso selectivo y comenzarán su periodo de prácticas en la Escuela Regional de Policía Local de Ávila en el mes de abril, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

José Antonio Diez les ha dado la enhorabuena por lograr su plaza como agentes de la Policía Local y también la bienvenida a la ciudad de León, en la que desempeñarán su trabajo.