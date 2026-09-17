La Policía Local de Tordesillas advierte de la falta de plantilla y medios para cubrir el servicio las 24 horas

TORDESILLAS (VALLADOLID), 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Tordesillas (Valladolid) ha trasladado a la ciudadanía su posición sobre la situación del cuerpo ante la ausencia de agentes durante las fiestas de la localidad. Los integrantes del colectivo han insistido en que su preocupación se centra en el día a día del municipio, ya que con la plantilla actual resulta imposible garantizar la cobertura del servicio durante las 24 horas del día a lo largo de todo el año.

Según han expuesto los miembros del cuerpo policial, a través de un comunicado recogido por Europa Press, el municipio cuenta con 8.800 habitantes y dispone únicamente de 11 efectivos reales realizando turnos, frente a los 15 que le corresponderían en aplicación del Decreto 84/2005 de las Normas Marco de las Policías Locales de Castilla y León. Esta diferencia de cuatro agentes provoca, a su juicio, que existan franjas horarias sin servicio ordinario, a lo que se suma la ausencia de mandos intermedios tras la caducidad de una plaza de Oficial de la Oferta de Empleo Público de 2022 que no llegó a convocarse.

A la escasez de personal, tal y como continúan, se ha añadido la falta de medios materiales e instalaciones, así como la asunción de nuevas competencias en materia de videovigilancia municipal y violencia de género sin haber incrementado el número de efectivos. Asimismo, los agentes han señalado que la situación vivida durante las fiestas era previsible al estar documentadas con meses de antelación las ausencias de larga duración, lo que dejó una plantilla reducida al mínimo y sin la jefatura del cuerpo disponible.

PROBLEMAS DE SEGURIDAD JURÍDICA

Por otro lado, la Policía Local ha expresado su agradecimiento al trabajo de la Guardia Civil y a la disposición de los voluntarios de Protección Civil, aunque ha remarcado que la función de estos últimos es complementaria y no debe sustituir cometidos policiales como la regulación del tráfico. A este respecto, han advertido de que la realización de estas labores por personal no agente genera problemas de seguridad jurídica tanto para los propios voluntarios como para el Ayuntamiento en caso de que se produzca un accidente.

Finalmente, el colectivo asegura haber comunicado reiteradamente estas deficiencias al Ayuntamiento por escrito sin obtener respuesta en la mayoría de las ocasiones. Además, ha lamentado haber recibido menosprecio y descrédito por parte de miembros del Gobierno municipal y cargos del consistorio, por lo que ha pedido que se respete su dignidad profesional y se aborde la situación mediante un incremento de plantilla, medios, planificación y diálogo.