La Policía Local de Tordesillas solicita la rectificación pública del alcalde sobre los servicios de las fiestas

TORDESILLAS (VALLADOLID), 22 (EUROPA PRESS)

La plantilla de la Policía Local de Tordesillas (Valladolid) ha solicitado formalmente al alcalde y al Ayuntamiento de la localidad una rectificación pública ante las declaraciones realizadas por el regidor sobre la prestación de servicios extraordinarios durante las pasadas Fiestas de la Peña 2026 y la situación económica del Cuerpo. Los agentes han manifestado su disconformidad con unas afirmaciones que, según sostienen, no se ajustan a la realidad ni a la documentación existente y afectan directamente a su imagen, honor y dignidad profesional.

En relación con los servicios extraordinarios de las pasadas fiestas, el colectivo ha desmentido que fueran comunicados "en tiempo y forma". Según han precisado a través de un comunicado recogido por Europa Press, aunque el Consistorio remitió notificaciones por burofax a los domicilios de determinados agentes, las comunicaciones no fueron recibidas con la antelación necesaria para considerarse efectivas. En este sentido, han señalado que en algunos casos los justificantes y las fechas de entrega acreditan que las notificaciones se recibieron una vez transcurrido el horario en el que debía prestarse el servicio.

Asimismo, el Cuerpo ha rebatido las afirmaciones del alcalde sobre el desconocimiento de deudas municipales con la plantilla y la ausencia de reclamaciones por escrito. Los policías han remarcado que desde el mes de febrero de 2026 han venido presentando escritos registrados ante el propio Ayuntamiento reclamando cantidades pendientes de abono por diversos conceptos derivados de sus funciones. A este respecto, han añadido que para el próximo mes de octubre está señalado un procedimiento judicial promovido por uno de los agentes por estos mismos motivos.

Desde la plantilla han querido dejar claro que no pretenden entrar en una confrontación política ni valorar las decisiones del equipo de Gobierno, sino defender la verdad de los hechos y la imagen institucional del Cuerpo. A su juicio, las manifestaciones públicas del regidor pueden generar en la ciudadanía la percepción de un incumplimiento deliberado de sus obligaciones, por lo que han requerido que la rectificación se realice con el mismo alcance y publicidad que las declaraciones originales.

Por último, la Policía Local ha apelado al rigor, la transparencia y el respeto que exige el ejercicio de la función pública hacia los empleados municipales. Finalmente, los miembros del Cuerpo han hecho constar que, de no producirse la rectificación solicitada y persistir las declaraciones, se reservan expresamente el ejercicio de las acciones administrativas, civiles o penales que les pudieran corresponder en defensa de sus derechos.