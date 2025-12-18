La Policía Municipal de Valladolid incorpora un furgón de atestados con "los últimos avances" y un coste de 70.000 euros

Nuevo furgón policial de atestados que se incorpora a la Policía Municipal de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha adquirido un furgón policial, valorado en 70.000 euros, que se incorporará a la Unidad de Investigación de Siniestros Viales y Atestados de la Policía Municipal para realizar funciones de realización de pruebas de alcoholemia y de drogas, persecución de delitos contra la seguridad vial así como investigación de siniestros viales.

Con esta nueva adquisición, según han señalado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, la Policía Municipal de Valladolid cuenta con un parque móvil de 220 vehículos en total, de los cuales 111 resultan ser motocicletas, 89 turismos 15 furgonetas y 5 grúas.

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, ha presentado este jueves el nuevo vehículo que se incorporará a la flota de la Policía Municipal, en concreto, a la Unidad de Investigación de Siniestros Viales y Atestados. Ha estado acompañado por la superintendente jefa, Julia González Calleja, y el subinspector jefe de la Unidad de Atestados.

Este furgón de atestados, que cuenta con "los últimos avances" en equipamiento y tecnología, se destinará a la realización de pruebas de alcoholemia y drogas, la persecución de delitos contra la seguridad de vial, así como a la investigación de siniestros viales que ocurren en la ciudad de Valladolid.

El nuevo vehículo de marca Renault, modelo Master, con motor de 2.0 TDI, ha supuesto una inversión de 70.000 euros.

Con su incorporación a la flota de la Policía Municipal se pretende que se mejoren las condiciones de los agentes que desarrollan su trabajo en la unidad de investigación de siniestros viales; la inspección técnica del lugar del siniestro; la persecución de los delitos contra la seguridad vial; la realización de las pruebas de alcohol y drogas; la protocolización de un método de trabajo que permite realizar las diligencias de forma inmediata, y poder utilizar desde dicho vehículo el acceso a las diferentes bases de datos.

Este vehículo está dotado del material necesario para funcionar como una oficina "completamente autónoma" y con los elementos de señalización y balizamiento necesarios para poder llevar a cabo los controles que se desarrollan en la ciudad de Valladolid.

El vehículo consta de dos plazas, por lo que la unidad operativa de los equipos será por binomios; cuenta con sistemas de ayuda a la conducción (ADAS), ayuda a la seguridad y al aparcamiento, así como asistencia de estabilización lateral; integra un sensor que invita al conductor a frenar si existe riesgo de colisión con un peatón.

El equipamiento interior es "acorde al trabajo que se desarrolla en la unidad" y cuenta con diferentes conexiones repartidas por el habitáculo interior del vehículo, un interruptor general de corte de corriente y válvula electrónica de seguridad para evitar problemas en los acumuladores; tiene climatización individualizada en diferentes habitáculos del vehículo; iluminación de tipo LED repartido en dos fases (4 focos); un cable de conexión exterior de 12 voltios para utilizar la batería del vehículo en caso de ser necesario para elementos externos así como iluminación de emergencia V1 en la parte frontal y posterior reforzada.