Policía Municipal de Valladolid interviene en presuntas carreras ilegales en San Cristóbal y pone 21 denuncias

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha informado de que durante el pasado fin de semana impuso cuatro denuncias por conducción temeraria y otras 17 por modificaciones de importancia en vehículos no autorizadas a conductores que participaban en presuntas carreras ilegales en el polígono industrial de San Cristóbal.

Según han informado fuentes de la Policía Municipal en su perfil de la red social 'X' (@PoliciaMV), el pasado fin de semana, el de los días 30 y 31 de mayo, actuaron en el polígono de San Cristóbal ante la celebración de presuntas carreras ilegales.

Durante esa intervención presentaron 17 denuncias por reformas de importancia en vehículos no autorizadas y cuatro por conducción temeraria.