La Policía Municipal de Valladolid podrá derivar a la ITV patinetes que se sospeche que estén "manipulados"

VALLADOLID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado un convenio con el Grupo Itelevesa, adjudicatario de las estaciones de inspección técnica de vehículos en la ciudad, por el cual la Policía Municipal podrá derivar a estos puntos de la ITV los vehículos de movilidad personal que se sospeche que presenten defectos o "manipulaciones indebidas" en sus sistemas técnicos.

Así lo ha comunicado este lunes el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, tras la celebración de la Junta de Gobierno local en la que se ha aprobado este convenio dirigido a "mejorar la Seguridad Vial y la Protección del Medio Ambiente".

El acuerdo, que firmará próximamente el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, con Itevelesa, tiene, entre otros objetivos, controlar el estado técnico de los vehículos de movilidad personal (VMP) durante toda su vida útil, con la finalidad de detectar defectos o manipulaciones indebidas en sus sistemas técnicos.

Será una colaboración entre el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Salud Pública y Seguridad Ciudadana y mediante la Policía Municipal, y el Grupo Itevelesa, que gestiona las estaciones de ITV de la ciudad.

"Los patinetes, cuando sea requerido por la Policía, pueda ser comprobado que cumplen las normativas, están perfectamente homologados y pueda ser fruto de ese análisis el que podamos realizar esa comprobación en el uso correcto del patinete", ha explicado el alcalde en rueda de prensa.

Su duración será de cuatro años y podrá ser prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro años desde la finalización del plazo originario.

El propósito del acuerdo es mejorar y preservar la seguridad vial y la protección del medio ambiente, desde la realización, vigilancia y control de las inspecciones técnicas de vehículos, incluyendo, el estado técnico de los VMP, así como cualquier otra actividad y comunicación dirigida a informar y concienciar a la ciudadanía de la obligatoriedad de que todos los vehículos deben encontrarse en condiciones óptimas de circulación y la forma de garantizarlo es mediante la realización de la ITV.

Este convenio no requiere consignación presupuestaria ya que, en su aspecto económico presupuestario, no se estipula compensación por parte del Grupo Itevelesa al Ayuntamiento, y, como precisan fuentes municipales, no altera las previsiones municipales sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.