Policía Municipal de Valladolid repasa su "historia colectiva" y su vocación de servicio en un libro sobre sus 200 años

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Cuadrado; el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero; y la superintendente jefa de la Policía Municipal, Julia González Calleja. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha presentado este miércoles el libro conmemorativo del bicentenario de la Policía Municipal, una obra que actualiza una publicación anterior y repasa los principales hitos de los 200 años de historia del cuerpo, una "historia colectiva que habla de la vocación de servicio transmitida de generación en generación", como ha subrayado la superintendente jefa del cuerpo, Julia González Calleja.

La obra se ha presentado en el marco de la Feria del Libro de Valladolid en el Círculo de Recreo, donde han acompañado a González Calleja tanto el alcalde, Jesús Julio Carnero, como el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado.

La publicación actualiza y revisa al libro publicado con motivo del 185 aniversario del cuerpo, que se cumplió en 2011, el cual tuvo una edición revisada en 2014. "Retomamos aquel legado para revisarlo, enriquecerlo y ofrecer una visión mas completa", ha precisado Julia González Calleja.

La superintendente ha destacado que la obra es un "homenaje a una historia colectiva, a la vocación de servicio transmitida de generación en generación", al tiempo que ha subrayado que su historia es "parte de la memoria de la ciudad".

"Rememorar 200 años de servicio es un ejercicio de memoria y un acto de responsabilidad", ha enfatizado González Calleja, que ha destacado que para ella supone un honor "profundamente especial" presentar este libro, ya que recuerda que ingresó en el cuerpo hace 42 años y ha dedicado "toda" su vida profesional al servicio.

En esos años ha descubierto, confiesa, que las instituciones "no son estamentos, sino historias de servicio, de sacrificio, de entrega".

Por su parte, el alcalde de la ciudad ha agradecido el trabajo de coordinadores, autores y responsables de la edición y ha destacado el carácter colectivo del proyecto. El alcalde ha subrayado que "la publicación es un homenaje a todos los agentes que han formado parte de la Policía Municipal y a las futuras generaciones".

Carnero ha subrayado el mucho orgullo que siente cuando ante un "gran evento" o un "momento grande de la ciudad", como etapas de la Vuelta Ciclista, las Fiestas, o el funeral de Concha Velasco, ve el papel que realiza la Policía Municipal. Pero él reconoce que se siente aún más orgulloso "si cabe" con lo que tiene que ver con la minuciosidad de sus actuaciones.

Julia González Calleja ha repasado que en las páginas del libro se repasa la historia del cuerpo desde los "alcaldes de barrio, alguaciles, serenos, que velaban por la seguridad", los vigilantes que "anunciaban las horas y recorrían las calles con luces", los cuales, ha ensalzado "ayudaron a construir los cimientos" de Valladolid, que en estos dos siglos ha pasado de ser una villa a una "ciudad industrial, universitaria, moderna y abierta al futuro".

La publicación repasa varios de los hitos de este cuerpo, como que se considera que es el segundo que funciona en España con carácter de "policía local" a raíz del documento denominado de 'Partida de Capa' el 12 de enero de 1826; y el tercero en incluir a mujeres en su plantilla, en 1973, tras Córdoba y Madrid.

La superintendente ha tenido palabras de cariño y recuerdo para todas las personas que forman parte y han formado parte del cuerpo, y en especial a quienes fallecieron en acto de servicio, como por ejemplo Daniel Prieto y Luis Eduardo Izquierdo, cuyas muertes se produjeron en los últimos años, así como otros tres integrantes del cuerpo en tiempos pasados.

González ha invitado a mirar al futuro con compromiso. "La Policía afronta retos con la misma esencia que la vio nacer hace 200 años. Ha cambiado el uniforme, los medios y las circunstancias, pero permanece intacta la razón de ser de esta institución: estar a disposición de Valladolid".

La presentación del libro se enmarca en los actos del bicentenario, que incluyen la inauguración del parque dedicado al cuerpo en la zona de Puente Jardín, o la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a la Policía Municipal.