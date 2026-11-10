Un policía municipal de Zamora sufre heridas en el antebrazo tras un incidente con un mastín

ZAMORA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un policía municipal de Zamora ha sufrido heridas en el antebrazo tras un incidente con un mastín durante una intervención en la vía pública.

Los hechos han tenido lugar este martes y han llevado al afectado a ser atendido en el Hospital, según han trasladado a Europa Press fuentes municipales. El policía habría intervenido precisamente ante la inquietud que estaba generando la presencia del perro suelto en la vía pública.

En ese contexto, el agente se aproximó al animal, que reaccionó y le causó heridas de distinta consideración en el antebrazo. El perro en cuestión tenía chip y se encontraba en la calle porque había escapado de una finca cercana al lugar en el que se produjeron los hechos.