La Policía Nacional activa un amplio dispositivo ante la llegada de más de 3.000 aficionados del Deportivo a Valladolid

La Policía Nacional desplegará un amplio dispositivo de seguridad para el encuentro entre el Real Valladolid y el Deportivo de la Coruña - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional desplegará un amplio dispositivo de seguridad con motivo del encuentro entre el Real Valladolid y el Real Club Deportivo de La Coruña que se disputará este domingo, 24 de mayo, ya que las previsiones apuntan a que podrían llegar más de 3.000 seguidores, si bien solo 1.057 podrán acceder al estadio.

Este operativo constituye el mayor despliegue policial de la temporada en un partido del Real Valladolid, puesto que debido a la situación clasificatoria, el equipo visitante podría certificar su ascenso directo a Primera División, lo que ha motivado un desplazamiento masivo de aficionados a la capital vallisoletana.

Esto configura un escenario complejo para la seguridad, ya que casi 2.000 personas permanecerán fuera del estadio o en sus alrededores durante el encuentro y entre los desplazados se prevé la presencia de miembros de la peña 'Ultra riazor blues', han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los aficionados del Deportivo llegarán a Valladolid en vehículos particulares y en más de 20 autobuses y el Real Valladolid ha informado a la directiva del Deportivo para que traslade a su afición las medidas reforzadas de seguridad, entre ellas que no se permitirá el acceso a quienes porten entradas nominativas no verificadas con su Documento de Identidad y que no se abrirán taquillas para venta de entradas el día del partido.

DISPOSITIVO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

El operativo se estructura en tres fases --antes, durante y después del encuentro-- orientadas a garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y el correcto desarrollo del evento deportivo.

El dispositivo contará con un amplio despliegue de la Policía Nacional, integrado por un número significativo de efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), unidades especializadas en orden público estarán presentes en el Estadio José Zorrilla y en diversos puntos de la ciudad.

Habrá un refuerzo mediante unidades especializadas de paisano, orientadas a la detección temprana de riesgos y prevención de incidentes, mientras que la Policía Municipal incrementará de forma notable sus efectivos y actuará de manera coordinada con la Policía Nacional.

Un incremento significativo de la seguridad privada del Real Valladolid, que trabajará de forma conjunta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.