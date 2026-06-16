Policía Nacional celebra actos en CyL para "salvaguardar el recuerdo de las víctimas del terrorismo"

Acto de homenaje en Salamanca. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Policía Nacional ha celebrado este martes actos en Burgos, Segovia, Palencia, Soria y Salamanca para "salvaguardar el recuerdo de las víctimas del terrorismo".

En Soria los actos se han celebrado en la nueva Comisaría de Soria para honrar la memoria de los 188 policías asesinados por el terrorismo en España desde el año 1968, por los diferentes grupos que han operado en el país desde entonces.

Uno de los momentos de mayor carga emotiva fue, un año más, el recuerdo a Bernardino Ortega Ransanz, policía nacional natural de Boos, en la provincia de Soria, asesinado por los GRAPO en Madrid en 1988, mientras prestaba servicio en las oficinas del Documento Nacional de Identidad (DNI).

En Burgos, han sido el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, y el comisario jefe Provincial, José Carlos Donoso, los que han presidido el homenaje. En su intervención, De la Fuente ha señalado "la importancia" de dedicar un día a recordar a aquellos "que dieron su vida en defensa de los valores y tenerlos en el recuerdo", al considerarlo "importante para familias y toda la sociedad".

En Segovia el acto institucional se ha desarrollado frente a las instalaciones de la Comisaría Provincial y ha estado presidido por la subdelegada del Gobierno, Marian Rueda, y por el comisario principal jefe provincial, Miguel Ángel Martínez.

La subdelegada del Gobierno ha subrayado el significado del homenaje en el que se recuerda con especial atención a los seis agentes con vínculos directos con la provincia segoviana, además de a los familiares y entorno de ellos.

Los seis agentes con vínculos con la provincia de Segovia a los que el acto ha dedicado una mención especial son los inspectores jefe Jesús María González Ituero, Moisés Cosme Herrero Luengo y Andrés Muñoz Pérez, junto con los oficiales Esteban del Amo García, Emilio López de la Peña y Juan Manuel Torres León. Sus nombres han formado parte de la relación completa de víctimas proyectada en el vídeo institucional que ha completado el programa del acto, que se ha iniciado con el himno de España, la Oración a los Caídos y el himno de la Policía Nacional.

Por su parte, la Policía Nacional de Palencia ha conmemorado el Día de las Víctimas del Terrorismo con un acto en la plaza de San Francisco que ha estado presidido por el subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, y la comisaria jefa Montserrat Marín, que han destacado el compromiso permanente "con la memoria, la dignidad y el reconocimiento de quienes dieron su vida en defensa de la libertad y de los valores democráticos".

Durante la ceremonia se ha desarrollado una formación policial, el pase de revista y se han recordado los nombres de los agentes víctimas del terrorismo entre los que se ha mencionado al subinspector Luis Lorenzo Navarro Izquierdo, natural de la localidad palentina de Ampudia, que fue asesinado un atentado en Basauri en 1985.

Por último, en Salamanca la subdelegada del Gobierno, Rosa López, ha presidido el acto conmemorativo, donde ha hecho especial referencia a las nueve víctimas de la provincia. López ha destacado en su discurso que "salvaguardar el recuerdo de las víctimas del terrorismo con especial atención a su significado político, se concreta en la defensa de todo aquello que el terrorismo pretende eliminar para imponer su proyecto totalitario y excluyente".