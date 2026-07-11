La Policía Nacional colabora con la Asociación Cultural Amigos del Pisuerga para rescatar una embarcación en Valladolid

La Policía Nacional colabora con la Asociación Cultural Amigos del Pisuerga para rescatar una embarcación sumergida - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha colaborado con la Asociación Cultural Amigos del Pisuerga en el rescate de una embarcación hundida en el río a su paso por Valladolid.

Fue a finales de febrero de este año cuando dos embarcaciones resultaron hundidas a consecuencia de las grandes crecidas que se produjeron en el caudal del río.

La Asociación Cultural de Amigos del Pisuerga ya intentó reflotar las embarcaciones el pasado mes de mayo sin éxito, debido a las malas circunstancias meteorológicas.

Dado que las embarcaciones se habían hundido a la altura del Puente de Poniente, al paso del Pisuerga por la capital, desde la Jefatura Superior de Policía Nacional se solicitó la colaboración del Grupo Especial de Operaciones (GEO) con sede en Guadalajara para acometer las labores de localización y rescate de las chalanas.

Los agentes del GEO tienen entre sus misiones encomendadas realizar reconocimientos subacuáticos tendentes a la búsqueda de víctimas, artefactos explosivos o cualquier otro efecto utilizado para la comisión de un hecho delictivo, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En esta ocasión la colaboración solicitada permitió a los policías afinar aun más, a modo de entrenamiento práctico, sus habilidades subacuáticas, de cara a intervenciones policiales como las anteriormente referidas.

A la capital se desplazaron varios efectivos del GEO, y fueron cinco los agentes especializados como buzos que se sumergieron en las aguas del Pisuerga los días 1 y 2 de julio.

En el primer día de inmersión se materializó el visionado y grabaciones de la embarcación sumergida, tras una planificación previa del reflote, mientras que el segundo día se llevó a la práctica el rescate de la chalana.

Los buzos se ayudaron tanto de material propio de la especialidad como de material de escalada, aunque la segunda embarcación permanece hundida sin que de momento sea viable su reflote.

Los policías nacionales que han participado han resaltado el "excelente" escenario para mejorar sus capacidades de trabajo en entornos subacuáticos a la par que han valorado "muy positivamente" el carácter de servicio humanitario que conllevaba su actuación.

El rescate de la chalana facilitará que esta participe en la procesión fluvial de la Virgen del Carmen, que discurrirá por las aguas del Pisuerga a su paso por Valladolid, el próximo día 12 de julio.

La Jefatura Superior de Policía y la Comisaría Provincial de Valladolid han celebrado la "feliz conclusión" de este servicio, que goza de una mayor visibilidad que el resto de innumerables servicios humanitarios que a diario se acometen por agentes de la Policía Nacional.