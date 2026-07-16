Policía Nacional destruye en León cerca de una tonelada de productos falsificados intervenidos en la operación 'Bastión'

Prendas y objetos falsificados intervenidos durante la operación 'Bastión' que han sido destruidos y reclados por la Policía Nacional este jueves en León. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha procedido a la destrucción y reciclaje de la totalidad de las prendas y objetos falsificados intervenidos durante la operación 'Bastión', desarrollada el pasado 10 de junio en Astorga (León), en la que fueron incautados cerca de una tonelada de productos presuntamente falsificados y detenidas cinco personas como presuntas responsables de delitos contra la propiedad industrial y de contrabando.

La actuación se ha llevado a cabo en cumplimiento de la resolución dictada por la autoridad judicial una vez concluidas las diligencias correspondientes. Para ello, agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Ponferrada y Astorga han custodiado el traslado de la mercancía desde el lugar donde permanecía depositada hasta una planta autorizada de reciclaje, donde ha sido destruida de forma definitiva.

Con esta actuación se evita que los productos falsificados puedan volver a incorporarse a los canales de distribución ilegal y se garantiza además una gestión respetuosa con el medio ambiente mediante su reciclaje, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

La Policía Nacional ha recordado que la comercialización de productos falsificados perjudica a consumidores, comerciantes y titulares de derechos de propiedad industrial, además de favorecer la economía sumergida y las redes dedicadas al comercio ilícito.

Con esta actuación culmina la operación 'Bastión', en la que se muestra el compromiso de la Policía Nacional con la lucha contra los delitos contra la propiedad industrial, la protección de los consumidores y la defensa de la actividad económica legal.