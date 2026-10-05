La Policía Nacional investiga como violencia de género la muerte de una mujer atropellada en Ávila

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

ÁVILA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Subdelegado del Gobierno en la provincia de Ávila, Fernando Galeano, ha informado de que la Policía Nacional investiga como violencia de género la muerte de la mujer atropellada el sábado en la carretera de Sonsoles de la capital abulense, un suceso por el que se ha detenido a un varón que se prevé que pase a disposición judicial este lunes.

En declaraciones a los medios tras la presentación de una campaña de tráfico junto a Aspaym, Galeano ha señalado que la violencia de género es "una de las hipótesis más importantes" que "baraja" el cuerpo en relación con el suceso.

Los hechos tuvieron lugar el sábado 3 de octubre minutos antes de las 6.45 horas, cuando la Policía Nacional informó al 1-1-2 Castilla y León del fallecimiento de una mujer tras ser atropellada por un turismo en la carretera de Sonsoles. A su llegada, el personal sanitario confirmó la muerte de la víctima, una mujer de unos 25 años.

Posteriormente, en la misma jornada la Policía Nacional detuvo a un varón implicado en los hechos, al que se pudo identificar a partir de la llamada de una persona que afirmó haber visto a una persona haciendo maniobras en una zona cerca a la carretera de Sonsoles.

Según ha explicado el subdelegado del Gobierno, tras recibir esta llamada la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, pudo identificar el vehículo a través del visionado de las cámaras de la zona y, posteriormente, dar con el conductor.

Así, se detuvo a un varón como presunto autor del atropello de la joven, a la que se le ha realizado una autopsia cuyos informes espera la Policía Nacional para continuar con la investigación.

Galeano ha avanzado que "posiblemente" el detenido pase a disposición judicial este lunes y ha puesto en valor la "rápida" actuación de la Policía Nacional y la colaboración de la Policía Local.