La Policía Nacional de León recuerda al subinspector fallecido por una mochila bomba en Oviedo

La Comisaría Provincial de Policía Nacional de León ha guardado este jueves un minuto de silencio en memoria del subinspector leonés Juan José Rodríguez, fallecido en acto de servicio en Oviedo por la explosión de un artefacto. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN
LEÓN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisaría Provincial de Policía Nacional de León ha guardado este jueves un minuto de silencio en memoria del subinspector leonés Juan José Rodríguez, fallecido en acto de servicio en Oviedo como consecuencia de la explosión de un artefacto colocado deliberadamente.
El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha participado en este homenaje de condena a la violencia y de reconocimiento a quienes arriesgan su vida cada día para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Como consecuencia de la detonación en la calle Rafael Urrusti, en el barrio ovetense de Villafría, otro agente perteneciente a los Tedax resultó herido de gravedad y también falleció un perro detector.
Ambos agentes acudieron a una vivienda tras recibir un aviso relacionado con una joven que habría sido tiroteada y cuyo padre intentaba trasladarla al hospital. A su llegada al inmueble, los policías localizaron una mochila en el portal que contenía un artefacto explosivo que detonó y provocó las gravísimas consecuencias.
La Policía Nacional mantiene abierta la operación policial y tiene plenamente identificado al presunto autor del tiroteo, conocido como 'El Ruso', aunque por el momento se desconoce su paradero. La mujer del sospechoso, que permanece detenida, pasará a disposición judicial este viernes a primera hora.