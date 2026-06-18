Policía Nacional y Local concretan su operativo para San Juan y San Pedro de Segovia, del 20 al 30 de junio

Reunión de la Junta de Seguridad local en Segovia para las Fiestas de San Juan y San Pedro. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEGOVIA

SEGOVIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta Local de Seguridad de Segovia ha cerrado este jueves los detalles del dispositivo de Policía Nacional y Policía Local para las fiestas de San Juan y San Pedro de la capital segoviana, cuya inauguración se celebrará el sábado 20 de junio y se cerrarán el día 30.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Segovia, en un comunicado recogido por Europa Press, la reunión ha estado presidida por la subdelegada del Gobierno, Marian Rueda, y han participado el concejal de Seguridad Ciudadana, César Martín; el comisario principal jefe provincial de la Policía Nacional, Miguel Ángel Martínez; el teniente coronel de la Guardia Civil, Benito Donate; el mayor jefe de la Policía Local de Segovia, Vicente Sanz; la subjefa provincial actual de Tráfico, Sandra Tejedor; representantes de los bomberos; de la Sección de Protección Civil y la de Interior de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León; así como el secretario general de la Subdelegación, Francisco Javier de Santos; y los jefes de las unidades de Protección Civil, Mariano Otero, y de Industria, César de Frutos, de la Subdelegación del Gobierno.

El dispositivo de seguridad se intensificará en los lugares y actos que congreguen mayor afluencia de personas, como la inauguración de las fiestas, los conciertos, las verbenas y los fuegos artificiales, o la Feria de Día.

La Policía Nacional y la Local coordinarán sus acciones como "habitualmente" y su comunicación será "constante, igual que la Guardia Civil dentro de sus competencias", para que "tanto los vecinos de Segovia como los visitantes puedan disfrutar de las fiestas de Segovia con tranquilidad y seguridad".

Así, la Policía Nacional, indica la subdelegación, "fortalecerá sus labores preventivas y la Guardia Civil establecerá controles de tráfico de alcohol y drogas en las inmediaciones de la ciudad, para evitar que conductores que hayan consumido estas sustancias se pongan frente a un volante y puedan provocar accidentes".

En la Junta de Seguridad se ha recordado que no estará permitido el uso de botellas o vasos de vidrio en la calle. De esta forma, los accesos a los recintos donde se celebren los actos festivos estarán vigilados por agentes para que no se introduzcan estos efectos, y se controlarán los aforos para prevenir incidentes.

La subdelegada del Gobierno ha señalado que "el objetivo de este dispositivo de seguridad es compaginar el disfrute de los ciudadanos en estas fiestas y la seguridad".

Marian Rueda ha deseado "unas excelentes fiestas de San Juan y San Pedro a todos los segovianos", al tiempo que ha aconsejado "precaución para evitar robos y hurtos al descuido en los lugares con mayor aglomeración de personas".

También se recomienda que los ciudadanos que asistan a los actos que porten agua para hidratarse y protección solar, principalmente en los momentos de mayor calor.