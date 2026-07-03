Identificadas dos mujeres por tres delitos del llamado 'hurto amoroso' en Miranda

MIRANDA DE EBRO (BURGOS), 3 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Miranda de Ebro (Burgos) han logrado esclarecer tres delitos de 'hurto amoroso' e identificar a dos mujeres como presuntas autoras de hechos ocurridos en la localidad, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Se trata de la modalidad conocida como 'hurto amoroso' por la "actitud cercana y afectuosa" que los autores/as emplean con sus víctimas. La finalidad de los delincuentes es apoderarse de piezas de joyería. Su objetivo principal son las personas mayores. Para ello, las abordan en la vía pública y con cualquier excusa, aprovechan el contacto físico para sustraerle las joyas que lucen---colgantes, pulseras, relojes...etc--sin que éstas se percaten.

La incidencia de estos delitos se ve incrementada en esta época del año en la que se visten prendas de ropa más ligeras, que dejan al descubierto las alhajas.

La labor de vigilancia de los agentes en la vía pública, junto con la información aportada en las denuncias, permitió recuperar información clave para el curso de la investigación. De esta manera, se consiguió detectar e identificar a dos mujeres por la presunta autoría de tres delitos denunciados, mujeres que han sido puestas en busca y captura a nivel nacional.

Se mantiene abierta la investigación para determinar si las sospechosas pudieran estar relacionadas con otros hechos similares denunciados tanto en esta localidad como en Burgos, dónde la última semana también se han detectado la incidencia de este tipo de delitos.