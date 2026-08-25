La Policía Nacional recupera un ejemplar de águila calzada en el Jardín de la Viña de Ávila - POLICÍA NACIONAL DE ÁVILA

ÁVILA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Ávila han recuperado un ejemplar de águila calzada (Hieraaetus pennatus localizado en el Jardín de la Viña de la capital abulense.

El ave fue localizado el lunes 24 de agosto y, tras ser asegurado por los agentes, fue puesta a disposición del Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para su valoración veterinaria, recuperación y posterior reintroducción en su hábitat natural.

El águila calzada es una especie rapaz protegida incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. En este sentido, la Policía Nacional ha recordado la importancia de avisar al 091 ante el hallazgo de fauna silvestre herida o desorientada en núcleo urbano para evitar su manipulación.