La Policía Nacional reduce las infracciones penales en Soria durante el primer cuatrimestre

SORIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha reducido el número total de infracciones penales en Soria capital durante el primer cuatrimestre de 2026 y ha aumentado el esclarecimiento de delitos, las detenciones y la actividad policial.

Así se ha puesto de manifiesto en la Comisión de Asistencia al Subdelegado, presidida por el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, en la que se ha analizado el informe de actividad de la Comisaría Provincial.

El balance presentado por el comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Soria, Luis Jiménez de Mingo, destaca de forma especial el descenso de los delitos leves, un indicador relevante para medir la seguridad cotidiana en la ciudad y la eficacia de la presencia policial en la vía pública.

La Comisaría Provincial mantiene como objetivo prioritario la mejora de los niveles de seguridad ciudadana en la capital soriana mediante una labor preventiva centrada en las zonas de ocio, el entorno escolar, las áreas comerciales y los eventos deportivos.

Miguel Latorre ha señalado que la Policía Nacional mantiene en Soria una "labor cercana, preventiva y eficaz" que se traduce en "mejores datos de seguridad, más delitos esclarecidos y una respuesta más adaptada a las nuevas necesidades de la ciudadanía".

El subdelegado ha destacado también la importancia de combinar presencia policial en la calle, atención especializada a las víctimas y modernización tecnológica para anticipar las nuevas formas de delincuencia.

El informe de la Comisaría Provincial recoge la continuidad de los dispositivos de control destinados a prevenir el consumo de sustancias estupefacientes y la posesión de armas.

Esta actividad se mantiene como una de las líneas principales de trabajo en aquellos espacios y franjas horarias que requieren mayor atención preventiva por parte de la Policía Nacional.

Se ha constatado, por otra parte, una línea ascendente en la denuncia de casos de violencia de género, mientras que la ciberdelincuencia es uno de los principales retos operativos.

La Comisaría pretende mantener los buenos niveles de esclarecimiento de los delitos cometidos por medios tecnológicos y potenciar el Grupo de Delitos Tecnológicos mediante más medios técnicos y formación continua para sus integrantes.