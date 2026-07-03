El polígono industrial de Villadangos (León), "referente" del norte del país, se ampliará con 60 nuevas hectáreas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (izquierda), en el Centro Logístico DIA ubicado en el polígono industrial de Villadangos del Páramo (León). - EUROPA PRESS

VILLADANGOS DEL PÁRAMO (LEÓN), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha situado este viernes al Polígono de Villadangos del Páramo (León) como referente industrial y logístico del norte peninsular y ha anunciado una nueva ampliación de 60 hectáreas.

Asimismo, ha señalado que el este polígono es un ejemplo del modelo de desarrollo industrial que impulsa el Gobierno autonómico, cuyo objetivo es poner a disposición de las empresas suelo industrial de calidad, a precio asequible y con abastecimiento de energías limpias.

En concreto, Fernández Mañueco ha recordado que la elevada demanda empresarial hizo necesaria una nueva ampliación del polígono industrial de Villadangos, para lo que el Ejecutivo autonómico ha destinado 60 millones de euros. Las actuaciones concluirán este verano con la finalización de los nuevos accesos al polígono y la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales que completarán un recinto con servicios "de primer nivel" que será el mayor del norte de España y un "referente" nacional.

El 80 por ciento de la superficie ampliada ya se encuentra reservada por empresas y, en este contexto, Fernández Mañueco ha incidido que la intención de la Junta es ser "más ambiciosa".

El presidente de la Junta se ha pronunciado de este modo durante la inauguración del nuevo Centro Logístico DIA en el polígono de Villadangos, acto en el que ha destacado que la ampliación de la superficie industrial y la instalación de grandes proyectos como el de DIA se enmarcan en la política industrial que impulsa la Administración autonómica.

El objetivo de la Junta es desarrollar 2.600 hectáreas de suelo industrial de calidad, a precio asequible y con abastecimiento de energías limpias para poner a disposición de las empresas suelo industrial competitivo que favorezca la implantación de nuevas inversiones, la creación de actividad económica y empleo y, con ello, ofrecer más oportunidades para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en la Comunidad.

Además, ha recordado que en la provincia de León la Junta impulsa actuaciones en otros enclaves como el Parque Tecnológico, el Polígono de El Bayo, en El Bierzo, y los de La Llanada de Ponferrada, Cistierna o Villablino.

Fernández Mañueco ha subrayado que el dinamismo industrial de Castilla y León impulsa el crecimiento económico y la creación de empleo en la Comunidad y ha subrayado que Castilla y León encadena más de cinco años de crecimiento del empleo y descenso interanual del paro.

Finalmente, el presidente de la Junta ha agradecido la contribución de DIA y de todas las empresas y emprendedores que apuestan por Castilla y León, así como la labor que realizan sus trabajadores. Del mismo modo, ha señalado que ese esfuerzo conjunto y la colaboración público-privada permite que la Comunidad sea una "tierra de oportunidades" para invertir, trabajar y vivir.