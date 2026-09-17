Pollán aborda con la empresa Inetum las posibilidades de la IA en la simplificación administrativa y la mejora normativa

Pollán con los responsables de Inetum, con quienes se ha reunido este jueves. - JCYL

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha analizado hoy, junto a la compañía Inetum, las posibilidades que ofrece el uso de las tecnologías disruptivas y la IA en la simplificación administrativa y la mejora normativa.

Pollán ha asegurado que la sociedad demanda una administración "más eficaz, más cercana y menos burocrática", por lo que ha defendido que la Consejería que dirige impulsará a lo largo de la legislatura una reforma del funcionamiento administrativo "con la confianza en el ciudadano, la agilidad en los procedimientos y la reducción de las cargas burocráticas como principios básicos".

Desde Inetum, que se encuentra en Valladolid, han trasladado su apuesta y experiencia en reducir la burocracia, agilizar los trámites y simplificar la normativa interna, al contemplar el inventario y rediseño de procedimientos, la eliminación de duplicidades regulatorias y la implantación de mecanismos.

El vicepresidente primero se ha reunido con el director de Sector Público de Inetum para Iberia y Latam, Sergio Rodríguez Sánchez, así como con el responsable de la delegación de Inetum en Castilla y León, Juan Carlos Prieto De la Rosa, quienes han puesto sobre la mesa las capacidades que aporta la IA a la gestión de las ayudas y prestaciones sociales, con estándares de eficiencia y control, revisión de criterios o simplificación de expedientes.