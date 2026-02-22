Pollán acusa a Mañueco de "soberbia" y considera que este no tendrá autonomía para negociar

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, en una atención a medios en León. - VOX CYL

LEÓN, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, ha acusado de "soberbia" al presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, y considera que este no tendrá autonomía de su formación a nivel nacional para negociar tras las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

En declaraciones a los medios de comunicación junto al portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, tras mantener una reunión con Promonumenta, Pollán ha criticado que Mañueco "vuelve a reírse los castellanos y leoneses" por declaraciones en las que se muestra orgulloso de su gobierno en solitario tras la salida de Vox de la Junta.

El líder de Vox en la Comunidad ha calificado el Gobierno del PP en solitario como "absolutamente improductivo" puesto que no se han logrado sacar adelante los Presupuestos Generales de la Comunidad, mientras que en el Ejecutivo con Vox sí pudo aprobar unas "buenas" cuentas.

"No puede a la vez decir que está encantado de gobernar en solitario y a la vez quejarse de que la oposición no le ha permitido aprobar los presupuestos", ha agregado, para comparar a Fernández Mañueco con el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez: "Son lo mismo. Está criticando del presidente lo que él ha hecho en Castilla y León, gobernar sin presupuestos, gobernar sin ningún tipo de acuerdo ni ninguna posibilidad de acuerdo con los grupos de la oposición".

Pollán ha censurado así la "falta de diálogo y de acuerdos" por parte del líder 'popular', al que también ha acusado de "soberbia" por "decir que va a ser él el que ponga las condiciones" en una posible negociación tras los comicios.

"No, las condiciones serán todos los leoneses y los castellanos las que las pongan encima de la mesa, con el resultado que se tenga en las urnas", ha defendido, para incidir en que Vox buscará "llevar adelante las políticas que consideran oportunas", como la eliminación del decreto de memoria democrática de Castilla y León.

Y es que Pollán ha precisado que "seguramente" esa podría ser una de las condiciones de Vox en el marco de una negociación. "Nosotros no queremos que la historia se reescriba, la historia la escriben los historiadores y no simplemente por motivos ideológicos", ha apuntado al respecto.

Cuestionado por si Vox en la Comunidad tendrá autonomía del partido nacional en las negociaciones y a la hora de pactar, Pollán ha aprovechado para cuestionar la que tendrá el PP. "Fernández Mañueco siempre dice que él es el que tiene autonomía para negociar las posibilidades de los presupuestos, de los posibles pactos... Le recomendaría que se lea hoy la prensa y lo que dice Génova 13 de quién va a capitanear las negociaciones en Extremadura, por ejemplo. Creo que debe de repasárselo y cuidarse un poco de lo que dice en un futuro, porque desde luego que desde Génova 13 están tomando los mandos de esas negociaciones", ha apostillado.

Por otro lado, Pollán ha explicado que su reunión con Promonumenta ha sido "muy productiva" y se enmarca en el objetivo de Vox de "defender el patrimonio que es parte del pasado, presente y futuro" de la Comunidad.

En este sentido, ha abogado por enfrentar las "leyes totalitarias que suponen un abandono del patrimonio", como la Ley de Memoria Histórica nacional o el decreto sobre la misma materia en Castilla y León, así como las "leyes del fanatismo climático que causan tanto daño".