Pollán aleja discriminación de prioridad nacional frente a un PSOE que le acusa de fabricar miedo y enfrentamiento

VALLADOLID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha defendido que sus políticas toman como base el principio de prioridad nacional, aunque ha insistido en que "ninguna persona será discriminada en el acceso a las ayudas públicas por razón de su origen" en la Comunidad, un argumento que ha lanzado en respuesta a la procuradora del PSOE Nuria Rubio, quien ha acusado al Ejecutivo autonómico de "decidir quién merece ayuda y quién no según sus prejuicios y sus odios" y de utilizar a menores vulnerables para "fabricar miedo".

Durante la sesión de control en las Cortes, la parlamentaria socialista ha preguntado al vicepresidente si el Gobierno autonómico garantiza que no habrá discriminación por origen en las ayudas públicas. En su intervención, Rubio ha afeado al Ejecutivo las declaraciones sobre la prioridad de atender a quienes "verdaderamente deben ser tenidos en cuenta" y ha defendido: "Quien vive aquí, trabaja aquí, cuida aquí y contribuye aquí, pertenece a Castilla y León".

"Una ayuda pública significa poder llegar a fin de mes, pagar un alquiler, la factura de la luz o la compra de la semana, jugar con ese derecho no es gobernar", ha aseverado, al tiempo que ha reprochado las intenciones de la Junta respecto a la acogida de migrantes y a la pretensión de "repatriar" a los 164 menores tutelados por la Comunidad.

Rubio ha recordado que el artículo 35 de la Ley de Extranjería obliga a "proteger el interés superior del menor" y establece que cualquier retorno requiere un estudio "caso por caso", escuchar al menor y contar con informes de los servicios de protección y de la Fiscalía, ya que, a su juicio, lo grave es "utilizar a niños y niñas vulnerables para fabricar miedo y enfrentar a quienes nacimos aquí con los que vinieron después".

Por su parte, el vicepresidente primero de la Junta ha defendido que el acuerdo de gobierno entre Vox y el PP es público y establece el principio de prioridad nacional en el acceso a las prestaciones públicas "siempre dentro de la legalidad vigente".

Pollán ha remarcado que "igualdad no equivale a ausencia de requisitos y prioridad no significa discriminación", de modo que la garantía de no discriminación "no implica la concesión automática de esas ayudas".

En este sentido, según ha explicado el vicepresidente, la concesión debe responder a criterios objetivos y transparentes que, en el marco de la prioridad nacional, contemplan "un período mínimo de arraigo, empadronamiento y vinculación al territorio", el límite en el acceso a ayudas sociales a personas en situación irregular y la vinculación de las prestaciones a la trayectoria de cotización y permanencia.

Finalmente, Pollán ha subrayado que los principios de eficacia y responsabilidad en la gestión de recursos limitados son "plenamente compatibles con los principios de igualdad y no discriminación.